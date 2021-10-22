Экономист Голубев назвал причины повышения стоимости топлива в России

Причины повышения цен на топливо, включая дизель и бензин, кроются в ежегодной индексации акцизов. Об этом ФАН рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

Розничные цены на бензин и дизель активно растут по всей России. Об этом сообщили в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса. Сообщается, что в большинстве субъектов рост достигал 20 копеек. Наибольшее повышение стоимости топлива зафиксировано в Костромской области, Ингушетии, Чечне, Забайкалье, Иркутской и Сахалинской областях, где литр бензина подорожал на 30 копеек. Еще значительнее выросли цены в Тыве, прибавив 33–39 копеек.

Как отметил Артем Голубев, дизель давно уже перестал быть дешевой соляркой. И если посмотреть, то во всем мире его стоимость либо равна уровню стоимости 95-го бензина, либо уже даже выше.

«Раньше по уровню цен дизель шел вместе с 76-м или 92-м бензином. Но сейчас 76-го нет, мало кто пользуется 92-м, а дизель существенно улучшился по качеству. Соответственно, повышение качества нередко приводит к увеличению цены. Это — один фактор. Почему топливо дорожает в России? Власть любит это объяснять тем, что растет цена на нефть. На самом деле нефть оказывает лишь незначительное влияние. В себестоимости производства топлива цена на нефть — это от 5 до 10% от себестоимости. Если нефть вырастет сейчас еще в 1,5 раза, то себестоимость увеличится на несколько процентов», — пояснил Голубев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Истинные причины повышения цен, по его мнению, кроются в том, что дизель, как и любое моторное топливо, зависит от акцизов. Величина акцизов в России индексируется каждый год, независимо от ситуации в стране и мире. Экономист обращает внимание, что акцизы призваны пополнять бюджет.

«Надо двигаться к постепенному уравниванию и сближению цен на топливо в Европе. Проблема только в том, что доходы у нас не слишком сближаются с европейскими. Поэтому снижения цены на топливо мы не увидим. Если мы хотим укрепления национальной валюты до уровня 30 рублей за доллар, должно быть и снижение цен на топливо. Это в свою очередь означает резкое снижение акцизов на топливо. Но правительство не пойдет на это, потому что придется вводить какие-то другие налоги и менять вообще систему налогообложения, чтобы перекрыть образовавшийся дефицит поступления денег», — заключил Голубев.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что без демпферного механизма стоимость бензина в России была бы выше на 10 рублей. Он отметил, что благодаря этой мере цены на автозаправках растут в пределах инфляции.