NetEasе: КНР может сделать России заманчивое предложение по обмену военными технологиями

Пекин, 22 октября. Китай может сделать заманчивое предложение России по обмену военными технологиями, которое позволит российскому флоту забыть о нехватке надводных кораблей.

В публикации китайского издания NetEasе говорится, что за последние 30 лет Россия не построила ни одного крупного надводного корабля из-за нехватки технического опытам и верфей. Именно поэтому в свое время Москва хотела купить у Франции вертолетоносцы типа «Мистраль». Китай же далеко продвинулся в этой сфере, научившись строить эсминцы Type 55, большие десантные корабли Type 075 и авианосцы, передает «ПолитРоссия».

«Россия владеет стратегическими бомбардировщиками Ту-160 "Белый лебедь", доставшимися ей от Советского Союза. Эти самолеты очень интересны Китаю, и он мог бы обменять их на большие десантные корабли», — объяснили аналитики.

Prt Scr youtube.com / Українська правда

Российские специалисты добились больших успехов в области создания авиационной техники, поэтому страны могли бы обменяться технологиями. КНР интересуют не только бомбардировщики, но и силовые агрегаты для самолетов. Если Москва раскроет свои секреты, то взамен сможет получить эсминцы Type 55. В Китае считают, что всего одна сделка поможет обеим странам решить важные проблемы в военной сфере.

Ранее сообщалось, что специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) модернизировали двигатель НК-32, который устанавливают в ракетоносцы Ту-160. Для этого были расширены возможности испытательных стендов.