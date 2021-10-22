Канцелярия премьер-министра Израиля: встреча Беннета и Путина в Сочи длилась пять часов

Иерусалим, 22 октября. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи в Сочи обсудили значимые вопросы отношений двух государств, сообщили в канцелярии израильского премьера.

Помимо этого, в сообщении сказано, что переговоры сторон продлились пять часов. Также уточняется, что встреча была теплой и позитивной.

«На ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений», — говорится в заявлении.

Ранее глава государства рассказал, что между Российской Федерацией и Израилем сложились уникальные отношения. По словам Путина, он рассчитывает, что правительство Беннета сохранит преемственность в отношениях двух стран. Также президент отметил, что у Москвы и Иерусалима есть точки соприкосновения по Сирии, особенно в борьбе с терроризмом.