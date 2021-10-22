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Лидер немецких «зеленых» Бербок признала зависимость от России в вопросе «СП-2»
Политика
Лидер немецких «зеленых» Бербок признала зависимость от России в вопросе «СП-2»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Берлин, 22 октября. Германия, как и вся Европа, зависит от поставок российского газа в Европу, и от «Северного потока — 2», признала глава партии ФРГ «Зеленые» Анналена Бербок.

Комментарий Бербок приводит авторитетный немецкий журнал Spiegel. По мнению лидера «зеленых», решение России не подавать дополнительные мощности лишает ЕС возможности заполнять собственные хранилища, пока «СП-2» не будет запущен. Сложившаяся ситуация показывает, насколько Европа зависима от России в вопросах топливной энергетики.

«Мы зависим от России (в области энергетики. — Прим. ФАН). Сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища», — подчеркнула парламентарий.

Позицию Бербок по «СП-2» резко раскритиковали немецкие интернет-пользователи. По мнению читателей Spiegel, своими действиями политик усугубляет энергетический кризис в Европе.

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россия германия газ кризис европа зеленые Северный поток — 2 анналена бербок
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