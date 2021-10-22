В Сочи завершился международный форум «Валдай», который в этом году собрал 140 экспертов из 45 стран мира. Специалисты обсуждали текущую ситуацию в мире, а также высказывали прогнозы на экономическое и политическое развитие России и мира в целом. В ходе форума активно дискутировали на тему пандемии, энергетических проблем и проблем изменения климата.

Почему зеленая повестка все чаще выступает как инструмент для шантажа и отрезвят ли отношение Европы к российским поставкам газа морозы, рассказал участник форума «Валдай», доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. В интервью ФАН Ткаченко также поделился мнением, зачем Владимир Путин именно во время проведения форума затронул проблему возможного вступления Украины в НАТО.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— В рамках форума президент Владимир Путин говорил о том, что пандемия стала разъединяющим фактором? Есть хоть кто-то, кого она все же объединила?

— Она объединила международное экспертное сообщество. Свободная дискуссия, как надо исследовать коронавирус и вырабатывать средства борьбы с ним, велась. Дальше, конечно, исследования шли за закрытыми дверями, но широкая научная дискуссия по проблеме была развернута. Что касается России, то ресурс мягкой силы в виде вакцинной дипломатии были на пользу нашей стране. На форуме представители Казахстана, Узбекистана и некоторых государств Латинской Америки говорили, что они благодарны России за то, что она поделилась технологиями и передала вакцину. Масштабы пандемии оказались более трагическими и серьезными, нежели ожидалось изначально, поэтому особо радостных новостей нет. Однако феномен вакцинной дипломатии впервые за последние сто лет так проявил себя.

— Оцените уровень многополярности мира на сегодняшний день?

— Мы видим себя в качестве полюса, и в пользу этого есть критическая масса аргументов. Более того, Владимир Путин очень уважительно говорил о Бразилии, он назвал ее в качестве одного из очевидных центров силы. Давно уже говорится, что еще одним центром силы является Индия. В общем, создавая БРИКС, Российская Федерация имела в виду, что эти пять государств — естественные объективные полюса многополярной системы. А уж кто там с другой стороны будет — это дело вкуса. Очевидно, что в первую очередь это США и Япония. Как будет позиционировать себя Европейский союз — непонятно. Старые европейские страны хотят быть отдельным полюсом, а младоевропейцам (Польша, Прибалтика) удобнее под американским зонтиком. В упрощенном виде, если учитывать стратегический, экономический и оборонный потенциал, система сейчас трехполярна: США, Китай и Россия. Но я думаю, что примерно восемь полюсов оформится в течение ближайших десяти лет, и мы будем оперировать уже другими категориями.

TACC / Феоктистов Дмитрий

— Каковы перспективы расширения НАТО на Восток за счет неполноценного включения в Альянс Украины и Грузии?

— Об этом на форуме говорил только один человек, но очень важный. Владимир Путин прямо сказал, что мы рассматриваем неприемлемым даже неполноправную форму вступления. Если у нас под Харьковом окажутся американские ракеты, какая разница, какой статус будет у Украины: член НАТО или нет. Кстати, мы еще должны проанализировать визит министра обороны США на Украину, который он нанес на этой неделе. Похоже, что наш президент знает немного больше нас относительно того, что там обсуждалось. Этот визит вызвал очевидную тревогу в России.

— Не кажется ли вам, что зеленая повестка постепенно становится инструментом политических манипуляций и экономического шантажа? Не видите ли здесь перспектив развития аналогичных ситуации с правами меньшинств, которые теперь зачастую диктуют правила жизни большинству?

— Ровно такой вопрос, но в другом виде, я задал российскому президенту, когда спросил о реакции ЕС на арктическую стратегию России. Насколько я понял, президент считает, что «упаковывая» эту зеленую повестку в другие документы, страны Евросоюза используют ее как элемент откровенного шантажа. Когда нам говорят, что минеральные богатства Арктики должны остаться в земле и надо принять хотя бы временный мораторий на их добычу, а потом добавляют, что ЕС разработает систему финансовых инструментов, которые будут использованы, если мы захотим добывать там нефть или газ, то это очевидный шантаж. Причем шантаж вне правовой среды. Так делать нельзя, это может разломать на части мировую экономику, которую строили столетиями.

— Готова ли сейчас Россия к активному переходу на электромобили?

— Я знаю, что Китай для себя эту проблему уже решил. Они развивают свою индустрию, считая, уж лучше СО2 и другие вредные вещества будут выбрасывать электростанции, чем автомобили. Китай вкладывает более 100 млрд долларов в исследования и производство электромобилей в ближайшие десять лет. Это индустрия не будет никоем образом зависеть от США и будет развиваться по своим стандартам. Готовность нашей экономики и инфраструктуры к переходу на электромобили сегодня равна нулю. Мы в этой гонке не участвуем, а лишь присматриваемся. Поэтому, может быть, на первом этапе Россия станет частью рынка для китайских электромобилей, и в этом нет ничего страшного. Это не те технологии, которые касаются вопросов безопасности. Но поскольку за этим направлением будущее, нам всем надо будет создавать свою национальную индустрию по производству электромобилей.

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— После нынешней зимы пересмотрит ли Европарламент свою политику в отношении поставок энергоресурсов из России и целесообразности спотового рынка?

— Если зима и правда будет холодной, то она заставит европейцев диверсифицировать риски. Очевидно, что существующий крен в пользу спотовых сделок не гарантирует энергетической безопасности. В то же время российские компании заинтересованы в устойчивых долгосрочных контрактах. Поэтому тут два фактора: безопасности и хозяйственный. С точки зрения безопасности Европа оказалась не готова к любым внешним шоковым ситуациям. Проблема-то всего-навсего в том, что лето было безветренным и снизилась добыча газа в Норвегии и Великобритании, хотя это плановое снижение. Поэтому если шок будет более серьезным (фундаментальное изменение в экономике, резкий рост спроса на энергоносители или очень холодная зима), то европейцы будут вынуждены создать параллельную систему управления энергетикой. И в этой системе Россия будет занимать существенно большее место, поскольку мы — самый близкий и самый удобный партнер поставок энергии. Поэтому я думаю, что роль России на энергетическом рынке увеличится.