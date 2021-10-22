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Действия силовиков вызвали обострение конфликта с индейцами мапуче на юге Аргентины
Весь мир
Действия силовиков вызвали обострение конфликта с индейцами мапуче на юге Аргентины
Пресс-служба Сената Аргентины  / 

Буэнос-Айрес, 22 октября. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о направлении сил национальной жандармерии в провинцию Рио-Негро для «патрулирования зоны конфликта» с индейцами мапуче. Об этом сообщает администрация президента.

Решение о размещении военной полиции на территории проживания коренных народов было принято по запросу губернатора Рио-Негро Арабелы Каррерас в письме, направленном президенту страны.

«Сообщаем о своей твердой решимости отправить в провинцию представителей жандармерии для патрулирования зоны конфликта», — отмечается в заявлении правительства.

В документе подчеркивается, что «согласно закону 24059 о национальной безопасности, федеральные и провинциальные силы предпримут совместные действия для восстановления внутренней стабильности».

«Именно поэтому было бы целесообразно сформировать специальный корпус, который займется укреплением контроля и обеспечением большей безопасности, на основе полиции Рио-Негро», — сообщил Фернандес губернатору провинции.

Ранее Каррерас также потребовала у федеральных властей «обеспечить контроль и поддержку» местным органам через социальные сети.

Конфликт мапуче

Община индейцев мапуче Лок-Кемкемтреу, расположенная в Рио-Негро на юге Аргентины, обвинила и призвала привлечь к ответственности органы безопасности за попытки захвата своей территории и отмечают усиление репрессий со сторон властей. Коренной народ требует не нарушать границы своей исторической территории.

В последние несколько недель активисты и члены общины сообщили о росте случаев преследования со стороны провинциальных властей с целью взять контроль над их землями.

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аргентина индейцы мапуче
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