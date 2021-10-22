Действия силовиков вызвали обострение конфликта с индейцами мапуче на юге Аргентины

Буэнос-Айрес, 22 октября. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о направлении сил национальной жандармерии в провинцию Рио-Негро для «патрулирования зоны конфликта» с индейцами мапуче. Об этом сообщает администрация президента.

Решение о размещении военной полиции на территории проживания коренных народов было принято по запросу губернатора Рио-Негро Арабелы Каррерас в письме, направленном президенту страны.

#Argentina: A group of at least 20 members of the Lof Quemquemtrew Mapuche indigenous community is surrounded by provincial police officers in the Cuesta del Ternero area, in the province of #RioNegro.#LandBack #Mapucheshttps://t.co/57IH1bKooi — Persona (@PersonalEscrito) October 21, 2021

«Сообщаем о своей твердой решимости отправить в провинцию представителей жандармерии для патрулирования зоны конфликта», — отмечается в заявлении правительства.

В документе подчеркивается, что «согласно закону 24059 о национальной безопасности, федеральные и провинциальные силы предпримут совместные действия для восстановления внутренней стабильности».

«Именно поэтому было бы целесообразно сформировать специальный корпус, который займется укреплением контроля и обеспечением большей безопасности, на основе полиции Рио-Негро», — сообщил Фернандес губернатору провинции.

Ранее Каррерас также потребовала у федеральных властей «обеспечить контроль и поддержку» местным органам через социальные сети.

Конфликт мапуче

Община индейцев мапуче Лок-Кемкемтреу, расположенная в Рио-Негро на юге Аргентины, обвинила и призвала привлечь к ответственности органы безопасности за попытки захвата своей территории и отмечают усиление репрессий со сторон властей. Коренной народ требует не нарушать границы своей исторической территории.

#AHORA en CA Radio ????| Hablamos con el periodista @pablobassi_ sobre el conflicto por la recuperación territorial de la comunidad mapuche en Río Negro.



Hasta las 20, por @r_cooperativa. pic.twitter.com/QnmmpoX2Tg — Canal Abierto (@canalabiertoar) October 21, 2021

В последние несколько недель активисты и члены общины сообщили о росте случаев преследования со стороны провинциальных властей с целью взять контроль над их землями.