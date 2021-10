Действия силовиков вызвали обострение конфликта с индейцами мапуче на юге Аргентины

Буэнос-Айрес, 22 октября. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о направлении сил национальной жандармерии в провинцию Рио-Негро для «патрулирования зоны конфликта» с индейцами мапуче. Об этом сообщает администрация президента.

Решение о размещении военной полиции на территории проживания коренных народов было принято по запросу губернатора Рио-Негро Арабелы Каррерас в письме, направленном президенту страны.

#Argentina: A group of at least 20 members of the Lof Quemquemtrew Mapuche indigenous community is surrounded by provincial police officers in the Cuesta del Ternero area, in the province of #RioNegro.#LandBack #Mapucheshttps://t.co/57IH1bKooi