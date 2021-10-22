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Представители «Ералаша» прокомментировали обвинения в педофилии в адрес режиссера Белостоцкого
Общество
Представители «Ералаша» прокомментировали обвинения в педофилии в адрес режиссера Белостоцкого
Prt Scr youtube.com  /  Киножурнал Ералаш

Москва, 22 октября. Режиссера детского фильма «Планета» и «Ералаша» Илью Белостоцкого обвиняют в педофилии. В киножурнале прокомментировали информацию о человеке, который работал на некоторых проектах с детьми.

Представитель компании отмечает, что режиссер продолжительное время не появлялся на съемочной площадке, поскольку работал над сторонними проектами. О его задержании и предъявлении обвинения в «Ералаше» узнали из новостей.

«Довольно продолжительное время Илья работал над сторонними проектами. Мы его также давно не видели. И данные новости узнали из СМИ. В нашем киножурнале работа режиссера предполагает разовую проектную занятость, и эта работа с нашей стороны всегда контролируется», — отметили представители «Ералаша» в комментарии РЕН ТВ.

Отмечается, что съемки для киножурнала — публичный процесс, на котором присутствуют не только дети и члены съемочной команды. На площадке всегда должен присутствовать родитель или законный представитель несовершеннолетнего. В связи с этими правилами личное взаимодействие между Белостоцким и детьми было невозможным.

Ранее стало известно, что один из режиссеров популярного киножурнала «Ералаш» был задержан по подозрению в педофилии и распространению порнографии с несовершеннолетними. Информацию об этом подтвердили корреспондентам ФАН в Пресненском районном суде Москвы. В ходе обыска в доме Ильи Белостоцкого обнаружили видео с обнаженными детьми.

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педофилия ералаш белостоцкий
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