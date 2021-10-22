Американский астроном Камбиони раскрыл принцип распределения грунта на астероиде Бенну

Вашингтон, 22 октября. Принцип распределения остаточного грунта по поверхности астероида Бенну выяснил коллектив ученых из Университета Аризоны под руководством Саверио Камбиони.

Ранее в научном сообществе считалось, что поверхность астероида Бенну покрывает мелкозерненый реголит. Это остаточный грунт, который образуется при космическом выветривании породы. Однако американские исследователи изучили сведения, которые отправил на Землю зонд OSIRIS-REx. Результаты показали, что астероид состоит из валунов средней величины.

«Реголит распределен по Бенну неравномерно. Он в небольших объемах присутствует там, где сконцентрированы непористые породы астероида, и отсутствует там, где на поверхности есть пористые породы», — объяснил один из авторов научной работы Крис Авделлиду.

Специалисты сделали вывод, что остаточный грунт отсутствует в местах с высокой концентрацией пористой породы. Это связано с тем, что подобная поверхность работает как губка, и растрескивание под влиянием внешних факторов происходит медленнее, сообщает Planet Today.

Ученые из Университета Флоренции ранее обнаружили первую сформировавшуюся во Вселенной звезду. Она образовалась примерно 13,7 млрд лет назад.