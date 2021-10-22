Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 17:25
17:25
Происшествия
Видео устранения последствий урагана на Красной площади появилось в распоряжении ФАН
17:24
Происшествия
Волгоградец получил 4,5 года колонии за торговлю людьми
17:24
Общество
Стилист Хромченко нашла идеальный способ скрыть живот полным женщинам
17:23
Общество
Ушел из жизни бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов
17:21
Общество
Певица Адель хранит в фоторамке жвачку Селин Дион
17:21
Общество
Петербургские чиновники разрешают введение в эксплуатацию недостроенных объектов
17:20
Общество
Кейт Уинслет и Марион Котийяр пополнили актерский состав байопика о Ли Миллер
17:19
Политика
Глава минобороны Британии признал уязвимость НАТО перед новейшими российскими ракетами
17:18
Общество
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса из-за непогоды
17:18
Политика
Немецкий политик Вебер: Путин превратил поставки газа в ЕС в «политическое оружие»
Все новости

Американский астроном Камбиони раскрыл принцип распределения грунта на астероиде Бенну
Наука
Американский астроном Камбиони раскрыл принцип распределения грунта на астероиде Бенну
pixabay.com

Вашингтон, 22 октября. Принцип распределения остаточного грунта по поверхности астероида Бенну выяснил коллектив ученых из Университета Аризоны под руководством Саверио Камбиони.

Ранее в научном сообществе считалось, что поверхность астероида Бенну покрывает мелкозерненый реголит. Это остаточный грунт, который образуется при космическом выветривании породы. Однако американские исследователи изучили сведения, которые отправил на Землю зонд OSIRIS-REx. Результаты показали, что астероид состоит из валунов средней величины.

«Реголит распределен по Бенну неравномерно. Он в небольших объемах присутствует там, где сконцентрированы непористые породы астероида, и отсутствует там, где на поверхности есть пористые породы», — объяснил один из авторов научной работы Крис Авделлиду.

Специалисты сделали вывод, что остаточный грунт отсутствует в местах с высокой концентрацией пористой породы. Это связано с тем, что подобная поверхность работает как губка, и растрескивание под влиянием внешних факторов происходит медленнее, сообщает Planet Today.

Ученые из Университета Флоренции ранее обнаружили первую сформировавшуюся во Вселенной звезду. Она образовалась примерно 13,7 млрд лет назад.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Американский астроном Камбиони раскрыл принцип распределения грунта на астероиде Бенну
астероид грунт поверхность
Комментировать