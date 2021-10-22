Алека Болдуина застали плачущим на месте убийства оператора из СССР

Санта-Фе, 22 октября. Известный голливудский актер Алек Болдуин был замечен плачущим после трагедии на съемках вестерна «Ржавчина». Снимки опубликовало местное издание Santa Fe New Mexican.

Звезда военной драмы «Перл-Харбор» во время съемок фильма ранил оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса. Обоих сразу же госпитализировали в клинику в Альбукерке, где им оказали необходимую помощь. Несмотря на усилия медиков, кинооператор, родившаяся в СССР, умерла от полученных ран.

После инцидента на место прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов, оцепившие территорию. Актера уже вызвали в управление шерифа, где он дал показания. Журналисты отмечают, что попавшийся в объективы камеры Болдуин был убит горем и не мог сдержать слез.

Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI — Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021

Шериф Санта-Фе Хуан Риоса отмечает, что полиция города будет расследовать дело с той же дотошностью, с которой подходит и к другим убийствам. В настоящий момент обсуждается вопрос, можно ли квалифицировать трагедию как несчастный случай, в связи с этим Болдуину пока не предъявлены обвинения.

Ранее произошедшую ситуацию на съемках фильма прокомментировал известный российский адвокат Александр Добровинский. В эксклюзивном комментарии ФАН он отметил, что наказание за смерть 42-летней Галины Хатчинс может понести ответственный за реквизит на площадке.