Блогер Пучков объяснил, почему зрители никогда не устанут от сериалов в духе «Сопрано»

Создатели сериала «Сопрано» освещали важные социальные темы, которые остро стояли в американском обществе 20 лет назад. Об этом в беседе с ФАН рассказал писатель, блогер Дмитрий Пучков.

Собеседник сообщил, что, несмотря на любовь к культовому сериалу, который он даже перевел на русский язык, новый возможный приквел его не особо интересует.

«Нет, не жду. Я вообще ничего не жду, чтобы не разочаровываться. Вот вышел тут The Many Saints of Newark — редкостная дрянь. Такого от выдающегося творца Дэвида Чейза никто не ожидал. Боюсь невозможно войти в одну и ту же реку дважды. Получится какая-нибудь такая же дрянь... Сценарист может быть плохой, время изменилось, понимание ушло. В «Сопрано» подняты все проблемы. Начиная с празднования Дня Колумба и до расизма, феминизма. Это было начало 2000-х, а уже тогда в Америке было понятно, что из этого получится», — высказал свое мнение блогер.

Дмитрий Пучков напомнил, что в хорошем произведении всегда важна четкая идея режиссера.

«Новое кино ни о чем. Можно подумать, что это про становление мальчика Энтони Сопрано — как хороший мальчик стал бандитом. Ничего подобного там нет. Можно подумать, что это про тогдашних мафиози — ну, отчасти да. Что же хотел сказать автор — вообще не понятно», — пояснил собеседник ФАН.

ПолитЭксперт / Аврора Зорина

Он добавил, что, по его мнению, аудитория никогда не пресытится сюжетами об итальянской мафии.

«Аудитория хочет хорошего кино, а какая при этом тема — «Бэтмен» от Кристофера Нолана, «Сопрано» от Дэвида Чейза — абсолютно без разницы. Хорошее кино всегда про людей. Бандитизм, космос, вестерны — это только антураж», — подытожил переводчик.

Ранее Дмитрий Пучков в беседе с ФАН объяснил, почему отечественному фильму «Вызов» нужно собрать 4 млрд рублей в прокате. По его словам, для того, чтобы картина окупилась в прокате, она должна собрать как минимум в два раза больше своего бюджета.