Блогер Пучков объяснил, почему зрители никогда не устанут от сериалов в духе «Сопрано»

Создатели сериала «Сопрано» освещали важные социальные темы, которые остро стояли в американском обществе 20 лет назад. Об этом в беседе с ФАН рассказал писатель, блогер Дмитрий Пучков.

Собеседник сообщил, что, несмотря на любовь к культовому сериалу, который он даже перевел на русский язык, новый возможный приквел его не особо интересует.

«Нет, не жду. Я вообще ничего не жду, чтобы не разочаровываться. Вот вышел тут The Many Saints of Newark — редкостная дрянь. Такого от выдающегося творца Дэвида Чейза никто не ожидал. Боюсь невозможно войти в одну и ту же реку дважды. Получится какая-нибудь такая же дрянь... Сценарист может быть плохой, время изменилось, понимание ушло. В «Сопрано» подняты все проблемы. Начиная с празднования Дня Колумба и до расизма, феминизма. Это было начало 2000-х, а уже тогда в Америке было понятно, что из этого получится», — высказал свое мнение блогер.