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Стилист Хромченко нашла идеальный способ скрыть живот полным женщинам
Общество
Стилист Хромченко нашла идеальный способ скрыть живот полным женщинам
Агентство городских новостей Москва  / 

Москва, 22 октября. Дизайнеры популярного шоу о трендах на Первом канале «Модный приговор» сумели подобрать для полной гостьи с животиком актуальный комплект синего оттенка, который смог отлично завуалировать недостатки ее фигуры, пишет Teleprogramma.pro.  

Для героини был выбран жакет в трендовом для сезона цвете, который носит название «кляйновский синий». Как отметила Эвелина Хромченко, данный цвет преобразит даму любого возраста и размера. По ее словам, тон, несмотря на свою малозаметность, из моды никогда не выйдет, поэтому приобрести одежду такого цвета — правильное вложение средств.

Благодаря уникальной возможности кроя жакета запахиваться и распахиваться, он отлично спрятал недостатки фигуры и подчеркнул талию героини.

Хромченко нашла идеальный способ скрыть живот полным женщинам
Prt Scr youtube.com / Модный приговор

Александр Васильев поинтересовался, как гостья чувствует себя в жакете c «эффектом стройности».

«Как будто я выросла и стала худее», — рассказала она.  

Эвелина Хромченко пояснила, что брючные комплекты отлично вытягивают силуэт. Благодаря укороченным брюкам образ становится легче, невесомее, а его обладательница выглядит намного свежее и моложе. По мнению народного стилиста, такие аутфиты рекомендованы полным дамам.

Подобные жакеты — продолжение тренда на маскулинность. Например, украинская певица Анастасия Каменских недавно надела костюм-двойку с жилетом брючной группы. Своим появлением она доказала, что моде нужно не всегда слепо следовать. 

Ранее Эвелина Хромченко предложила нестандартный вариант классической косухи для модниц. 

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Все новости / Общество / Стилист Хромченко нашла идеальный способ скрыть живот полным женщинам
первый канал мода костюм васильев модный приговор хромченко
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