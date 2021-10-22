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МИД Узбекистана назвал недопустимым размещение ВС США в стране

  /   Обновлено: 22 октября 2021 15:49
Политика
МИД Узбекистана назвал недопустимым размещение ВС США в стране
wikipedia.org  /  Davide Mauro / CC BY-SA 4.0

Ташкент, 22 октября. Власти Узбекистана не видят необходимости размещения военнослужащих ВС США на своей территории, заявил глава узбекистанского МИД Абдулазиз Камилов.

Не так давно американское издание Politico со ссылкой на источники в американском правительстве сообщило, что представители Пентагона в октябре обсудят в Узбекистане возможность размещения контртеррористических сил США. Камилов заявил, что подобный вопрос не поднимался.

«До американцев доводилось, и они практически все это понимают и признают, что такие вещи, о которых вы говорите, они абсолютно неприемлемы для Узбекистана и они практически не поднимаются и не обсуждаются», — сказал заявил глава МИД Узбекистана.

В Ташкенте неоднократно подчеркивали, что законодательство страны в области обороны не допускает размещения на территории государства иностранных военных баз и объектов.

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сша пентагон мид узбекистана
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