МИД Узбекистана назвал недопустимым размещение ВС США в стране

Ташкент, 22 октября. Власти Узбекистана не видят необходимости размещения военнослужащих ВС США на своей территории, заявил глава узбекистанского МИД Абдулазиз Камилов.

Не так давно американское издание Politico со ссылкой на источники в американском правительстве сообщило, что представители Пентагона в октябре обсудят в Узбекистане возможность размещения контртеррористических сил США. Камилов заявил, что подобный вопрос не поднимался.

«До американцев доводилось, и они практически все это понимают и признают, что такие вещи, о которых вы говорите, они абсолютно неприемлемы для Узбекистана и они практически не поднимаются и не обсуждаются», — сказал заявил глава МИД Узбекистана.

В Ташкенте неоднократно подчеркивали, что законодательство страны в области обороны не допускает размещения на территории государства иностранных военных баз и объектов.