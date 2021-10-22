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Набиуллина надела брошь с луком и стрелой на пресс-конференцию по ключевой ставке

  /   Обновлено: 22 октября 2021 15:49
Общество
Набиуллина надела брошь с луком и стрелой на пресс-конференцию по ключевой ставке
prt scr cbr.ru

Москва, 22 октября. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по ключевой ставке, надев брошь в виде лука и стрелы. Видео трансляции появилось на сайте российского регулятора. 

Банк России шестой раз подряд повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — с 6,75% до 7,5% годовых. Экономисты ранее заявляли, что изменение показателя связано с динамикой инфляции. Например, в сентябре она ускорилась с 6,7% до 7,4%. Кроме того, продовольственные товары выросли в цене на 9,2%, а непродовольственные — на 8%.

Сразу после повышения ставки курс доллара на торгах Мосбиржи впервые с июня 2020 года опустился ниже 70 рублей за денежную единицу. Евро, в свою очередь, также снизился до 82 рублей и демонстрировал динамику дальнейшего падения.

Годовая инфляция в России по состоянию на 18 октября увеличилась до 7,8%. ЦБ РФ ожидает, что инфляция по итогам текущего года задержится в интервале 7,4-7,9%.

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