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Политика
В Молдавии ввели режим ЧП на 30 дней из-за дефицита газа
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В Молдавии ввели режим ЧП на 30 дней из-за дефицита газа

  /   Обновлено: 22 октября 2021 15:41
Политика
В Молдавии ввели режим ЧП на 30 дней из-за дефицита газа
pixabay.com

Кишинев, 22 октября. Режим чрезвычайного положения в Молдавии будет действовать 30 дней на фоне энергетического кризиса. Парламент республики принял соответствующее решение.

Дефицит газа в Молдавии привел к режиму ЧП. Депутаты правящей Партии действия и солидарности проголосовали за постановление парламента на внеочередном заседании в пятницу. Пресс-служба законодательного органа транслировала процесс.

«55 голосами проект постановления № 298 был утвержден», — сказал вице-председатель парламента Михаил Попшой.

В соответствии с документом, режим ЧП будет действовать с 22 октября по 20 ноября. Комиссия по чрезвычайным ситуациям «создаст условия» для оперативной закупки недостающих объемов природного газа, в том числе с помощью «отступления от нормативных положений».

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ранее планировала обратиться к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения на фоне дефицита голубого топлива в стране. «Газпром» 1 октября продлил контракт с республикой на поставку российского газа на месяц, но цены выросли.

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