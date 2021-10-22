ЦБ РФ сообщил о возможном повышении ключевой ставки до 8,5% в декабре

Москва, 22 октября. Ключевая ставка Центробанка РФ в декабре 2021 года может вырасти еще на 1 процентный пункт. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Руководство регулятора ранее приняло решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75 процентных пункта. Таким образом, показатель был достиг 7,5% годовых. Решение об увеличении ставки было принято на фоне ускорения инфляции, которая составляет 7,4%.

Повышение ключевой ставки было ожидаемым. До этого в течение года регулятор поднимал значение пять раз подряд. ЦБ взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики в марте, увеличив ключевую ставку до 4,5%. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция к концу декабря увеличится до 7,4-7,9%.