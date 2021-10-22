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Российские пользователи Сети назвали бегством уход делегаций с выступления Матвиенко
Политика
Российские пользователи Сети назвали бегством уход делегаций с выступления Матвиенко
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 22 октября. Скандал с уходом делегаций Польши и стран Балтии во время выступления спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко позабавил пользователей российских соцсетей. Читатели упрекнули иностранных парламентариев в недостойном настоящих дипломатов поведении.

Поведение иностранцев на конференции парламентских спикеров даже нельзя называть демаршем — это настоящее бегство, цитирует россиян ФБА «Экономика сегодня». Польша и страны Прибалтики своим позорным поступком попытались услужить в первую очередь США, фактическими сателлитами которых они являются, сочли интернет-пользователи. Поэтому и переживаний на эту тему быть не должно. От ухода представителей этих делегаций на самом деле ничего не изменилось.

«На шакалов не стоит обращать внимания, они слушают команды своего заокеанского хозяина, у них нет своего мнения, а об уважении они вообще ничего не слышали. Так что пускай гуляют, мы будем говорить», — отметил один из пользователей.

«Эти страны ничего не решают в Европе, а России показали лишь свою невоспитанность. Они не понимают, что они моськи, не только в Евросоюзе, но и для России», — поддержал его другой читатель.

Российские пользователи Сети назвали бегством уход делегаций с выступления Матвиенко
wikipedia.org / European Parliamen / CC BY 2.0

Поступок иностранных делегаций, покинувших зал, нельзя назвать взрослым. Инфантильное и трусливое поведение одних из главных проводников русофобских настроений в Европе ярко бросается в глаза и еще раз доказывает их несостоятельность как партнеров по диалогу, резюмировали пользователи глобальной Сети.

«Это просто русофобы! А нормальный цивилизованный мир и русофобский — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А еще эти русофобы, как и прочие гопники, последние трусы! Потому и побежали из зала, что боятся услышать в свой адрес неприятную правду», — подвел черту под дискуссией читатель.

Дипломатический скандал в греческой столице попал на видео. Как отметил впоследствии депутат Госдумы Алексей Чепа, Польша и страны Балтии в очередной раз продемонстрировали свою неготовность к открытому и честному диалогу.

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россия польша греция матвиенко прибалтика
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