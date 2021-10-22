Южная Корея признала попытку запуска ракеты-носителя Nuri «частично успешной»

Сеул, 22 октября. Попытка Южной Кореи запустить отечественную ракету-носитель Nuri завершилась неудачей, однако была признана «частично успешной».

В качестве нагрузки Nuri должна была вывести на орбиту макет спутника массой 1,5 тонны. Первая и вторая ступени космического модуля отработали штатно, двигатели третьей отключились преждевременно.

Специалисты Корейского института аэрокосмических разработок отметили, что ракета достигла заданной высоты в 700 километров. Однако из-за проблем с двигателями макет спутника так и не был выведен на необходимую орбиту. Таким образом было решено признать попытку запуска «частично удачной».

«Вместо расчетной 521 секунды она отработала 475 секунд и не смогла набрать скорость 7,5 километра в секунду, необходимые для выхода на орбиту», — уточняют представители института.

Ранее сообщалось, что Южная Корея 21 октября выполнила запуск первой отечественной ракеты с космодрома Наро, расположенного в 470 километрах от Сеула. Планируется, что в следующем году аппарат выведет на орбиту Земли 200-килограммовый спутник, пишет «Царьград».