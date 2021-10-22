В Ростове разогнали торговцев у старого аэропорта

Ростов-на-Дону, 22 октября. На территории плодово-овощной ярмарки, которая была временно организована у здания старого аэропорта Ростова-на-Дону, задержали несколько продавцов и составили на них административные акты.

Как пояснили в городской администрации, причина в том, что часть торговцев устроила несанкционированную ярмарку в том месте, где торговля не предусмотрена. С 1 ноября 2021 года плодоовощная ярмарка, размещенная на территории бывшего ростовского аэропорта, в соответствии с решением региональных властей прекращает работу. Торгующим предоставлены альтернативные площадки.

С 20 октября текущего года на временную ярмарку, запретили подвозить новый товар и предложили предпринимателям реализовать остатки до конца месяца.

«В общедоступном месте перед въездом на территорию бывшего аэропорта размещен информационный стенд, где все подробно написано. Но некоторые продавцы, которых не пустили на территорию закрывающейся ярмарки с новым товаром, организовали несанкционированную торговлю перед зданием старого аэропорта. Управление торговли совместно с представителями Департамента потребительского рынка Ростовской области и МВД ликвидировало незаконную ярмарку на данной площадке, составив на нарушителей протоколы об административных правонарушениях», — пояснил начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов.

Ранее ФАН сообщал, что новая торговая площадка для торговли овощами и фруктами откроется 1 ноября в Аксайском районе Ростовской области. По мнению инвесторов, новый рынок под названием «АГРО-Молл», станет хорошей альтернативой для предпринимателей с закрытых аксайских рынков.