Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 17:25
17:24
Происшествия
Волгоградец получил 4,5 года колонии за торговлю людьми
17:24
Общество
Стилист Хромченко нашла идеальный способ скрыть живот полным женщинам
17:23
Общество
Ушел из жизни бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов
17:21
Общество
Певица Адель хранит в фоторамке жвачку Селин Дион
17:21
Общество
Петербургские чиновники разрешают введение в эксплуатацию недостроенных объектов
17:20
Общество
Кейт Уинслет и Марион Котийяр пополнили актерский состав байопика о Ли Миллер
17:19
Политика
Глава минобороны Британии признал уязвимость НАТО перед новейшими российскими ракетами
17:18
Общество
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса из-за непогоды
17:18
Политика
Немецкий политик Вебер: Путин превратил поставки газа в ЕС в «политическое оружие»
17:18
Общество
Каскадер Смекалкин: Алека Болдуина могли подставить с непреднамеренным убийством оператора
Все новости

В Ростове разогнали торговцев у старого аэропорта
Общество
В Ростове разогнали торговцев у старого аэропорта
rostov-gorod.ru  /  пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 22 октября. На территории плодово-овощной ярмарки, которая была временно организована у здания старого аэропорта Ростова-на-Дону, задержали несколько продавцов и составили на них административные акты.

Как пояснили в городской администрации, причина в том, что часть торговцев устроила несанкционированную ярмарку в том месте, где торговля не предусмотрена. С 1 ноября 2021 года плодоовощная ярмарка, размещенная на территории бывшего ростовского аэропорта, в соответствии с решением региональных властей прекращает работу. Торгующим предоставлены альтернативные площадки.

С 20 октября текущего года на временную ярмарку, запретили подвозить новый товар и предложили предпринимателям реализовать остатки до конца месяца. 

«В общедоступном месте перед въездом на территорию бывшего аэропорта размещен информационный стенд, где все подробно написано. Но некоторые продавцы, которых не пустили на территорию закрывающейся ярмарки с новым товаром, организовали несанкционированную торговлю перед зданием старого аэропорта. Управление торговли совместно с представителями Департамента потребительского рынка Ростовской области и МВД ликвидировало незаконную ярмарку на данной площадке, составив на нарушителей протоколы об административных правонарушениях», — пояснил начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов.

Ранее ФАН сообщал, что новая торговая площадка для торговли овощами и фруктами откроется 1 ноября в Аксайском районе Ростовской области. По мнению инвесторов, новый рынок под названием «АГРО-Молл», станет хорошей альтернативой для предпринимателей с закрытых аксайских рынков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Ростове разогнали торговцев у старого аэропорта
ярмарка ростов на дону предприниматели потеряли работу аксайские рынки старый аэропорт
Комментировать