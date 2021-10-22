Центробанк выделит 60 млрд рублей на льготные кредиты для МСП

Москва, 22 октября. Банк России выделит 60 млрд рублей для обеспечения льготного кредитования малых и средних предприятий из перечня отраслей, которые в наибольшей степени подвержены негативному влиянию противоэпидемических мер, говорится в пресс-релизе Центробанка.

В рамках этих средств банки, являющиеся уполномоченными по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, смогут привлечь кредиты под поручительства АО «Корпорация «МСП» по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет. Обязательным условием получения кредита является предоставление банками кредитов МСП из указанного перечня по ставке не выше 8,5%, уточнил регулятор.

Центробанк ранее шестой раз за год принял решение повысить ключевую ставку. Показатель увеличился сразу на 75 базисных пунктов, до 7,5% годовых. В то же время регулятор не исключил дальнейшего роста ключевой ставки при условии ускорения инфляции.