Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 15:57
15:54
Общество
Блогер из Москвы с помощью подписчиков купила квартиру живущей в бочке пенсионерке
15:53
Общество
Власти Дагестана ожидают рост турпотока еще минимум 10 лет
15:51
Общество
Суд оштрафовал директора «Новосибирскавтодора» на 500 тысяч рублей за дачу взятки
15:49
Политика
МИД Узбекистана назвал недопустимым размещение ВС США в стране
15:49
Общество
Набиуллина надела брошь с луком и стрелой на пресс-конференцию по ключевой ставке
15:47
Общество
Гинеколог Апсалямова назвала пять анализов, которые необходимо сдать перед свадьбой
15:42
Шоу-бизнес
Актер Сергей Жигунов рассказал о смертях артистов в отечественном кино
15:42
Происшествия
Разрушение зубца кремлевской стены из-за ураганного ветра сняли на видео
15:41
Политика
В Молдавии ввели режим ЧП на 30 дней из-за дефицита газа
15:39
Экономика
ЦБ РФ сообщил о возможном повышении ключевой ставки до 8,5% в декабре
Все новости

Центробанк выделит 60 млрд рублей на льготные кредиты для МСП
Экономика
Центробанк выделит 60 млрд рублей на льготные кредиты для МСП
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 октября. Банк России выделит 60 млрд рублей для обеспечения льготного кредитования малых и средних предприятий из перечня отраслей, которые в наибольшей степени подвержены негативному влиянию противоэпидемических мер, говорится в пресс-релизе Центробанка.

В рамках этих средств банки, являющиеся уполномоченными по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, смогут привлечь кредиты под поручительства АО «Корпорация «МСП» по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет. Обязательным условием получения кредита является предоставление банками кредитов МСП из указанного перечня по ставке не выше 8,5%, уточнил регулятор.

Центробанк ранее шестой раз за год принял решение повысить ключевую ставку. Показатель увеличился сразу на 75 базисных пунктов, до 7,5% годовых. В то же время регулятор не исключил дальнейшего роста ключевой ставки при условии ускорения инфляции.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Центробанк выделит 60 млрд рублей на льготные кредиты для МСП
кредиты бизнес центробанк рф мсп
Комментировать