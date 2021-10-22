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Сатановский: угрозы в адрес России могут поставить под вопрос существование Германии
Политика
Сатановский: угрозы в адрес России могут поставить под вопрос существование Германии
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 22 октября. Россия с помощью своего самого современного оружия может стереть с лица планеты Германию, если та попытается применить силу против Москвы, заявил политолог Евгений Сатановский.

Таким образом эксперт в своем Telegram-канале прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что НАТО должна продемонстрировать России готовность применить против нее оружие. Сатановский напомнил, что в прошлый раз, когда Берлин пытался говорить с Москвой на языке силы, для Германии все закончилось весьма плачевно.

«Она вообще-то понимает, что после этого существование НАТО как Альянса и всех, входящих в него или союзных ему стран станет фактором более, чем неопределенным? При нынешнем уровне вооружений, имеющихся у России в арсеналах, это не есть фигура речи», — написал политолог.

Сатановский: угрозы в адрес России могут поставить под вопрос существование Германии
wikipedia.org / Olaf Kosinsky

Сатановский отметил, что в годы Второй мировой войны немецкие войска при поддержке некоторых европейских стран уже пытались воевать с Россией. Эксперт поставил под вопрос существование Германии после очередной попытки ударить по РФ.

«Что до самой Германии — останется она после этого в нынешнем виде и состоянии или нет, даже вопросов задавать не стоит. Не останется. Но если с точки зрения почтенной фрау эта игра стоит свеч — отчего же. Пускай попробуют», — подытожил он.

Ранее в эфире радио Deutschlandfunk глава немецкого оборонного ведомства заявила, что Россия якобы систематически нарушает воздушное пространство стран Балтии. Она также обвинила страну в кибератаках и якобы разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС.

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россия германия сатановский
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