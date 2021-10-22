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Волгоградец получил 4,5 года колонии за торговлю людьми
Происшествия
Волгоградец получил 4,5 года колонии за торговлю людьми
pixabay.com  / 

Волгоград, 22 октября. Оглашен приговор Красноармейского районного суда в отношении 29-летнего волгоградца. Он признан виновным в похищении человека и торговле людьми. Следствие установило, что волгоградец совместно с еще четырьмя сообщниками искал людей без определенного места жительства, чтобы в качестве дешевой рабочей силы продавать их на животноводческие фермы, сообщает «Волгоградская правда».

Сумма одной так называемой сделки составляла от 10 до 12 тысяч рублей за человека. Злоумышленники занимались этим промыслом с января по июнь 2020 года. Потерпевшими признали четырех мужчин и трех женщин в возрасте от 40 до 55 лет.

Свою вину подсудимый полностью признал и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил волгоградца к четырем годам и шести месяцам заключения с отбыванием в колонии строгого режима. В отношении четырех его соучастников уголовное дело находится в стадии судебного рассмотрения.

Ранее ФАН рассказывал о расследовании преступления в Волгограде. Сбежавший из колонии заключенный напал на 15-летнюю школьницу.

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