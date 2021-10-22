Спецпредставитель президента США по вопросам климата посетит Саудовскую Аравию

Вашингтон, 21 октября. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри на следующей неделе отправится в Эр-Рияд для встречи со своими саудовскими коллегами и крупными предпринимателями королевства. Основной темой переговоров станут пути разрешения климатического кризиса. Визит состоится незадолго до начала саммита COP26, который пройдет 31 октября в Глазго и будет посвящен вопросам уменьшения выброса вредных веществ и парниковых газов в атмосферу.

Biden climate envoy Kerry to visit Saudi Arabia next week https://t.co/c5N27E3FJz — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 21, 2021

В Эр-Рияде Керри примет участие в саммите по «Зеленой инициативе Ближнего Востока» — «расширенной версии» Saudi Green, которую саудовское руководство выдвинуло в марте текущего года. В рамках данной программы королевство планирует в сотрудничестве с другими странами региона осуществить озеленение Аравийского полуострова, противостоять опустыниванию и добиваться снижения влияния жизнедеятельности государств на климат.

The PM will undertake the three-day visit at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman and will be accompanied by a high-level delegation https://t.co/whMYAKt6ca — Dawn.com (@dawn_com) October 22, 2021

В настоящее время Соединенные Штаты и ЕС пытаются добиться участия Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, в глобальной инициативе по сокращению выбросов метана к 2030 году на 30% по сравнению с 2020-м. Участниками программы являются уже более 30 стран, включая Германию, Канаду и Японию. Однако пока остается неясным, подпишет ли подобное соглашение Эр-Рияд, который был ранее обвинен в попытке давления на ученых ООН.

Королевство требовало скорректировать формулировки доклада по климату и приуменьшить влияние от сжигания ископаемого топлива на атмосферу. Поскольку Саудовская Аравия сильно зависит от продажи нефтепродуктов, подобные претензии к ученым расценили как попытки королевства отстоять собственные интересы на мировом рынке.

”The leak reveals Saudi Arabia, Japan and Australia are among countries asking the UN to play down the need to move rapidly away from fossil fuels.”https://t.co/C3Uvnf649M — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 21, 2021

Тем не менее Эр-Рияд стремится диверсифицировать свою экономику и снизить роль поставок черного золота за рубеж, одновременно повышая объемы экспорта продукции из других сфер, например, промышленной и сельскохозяйственной. Также власти страны стремятся увеличить выработку «чистой энергии» из возобновляемых источников — ветровой и солнечной. Королевство активно инвестирует в разработку соответствующих технологий, уровень развития которых пока недостаточен для того, чтобы в полной мере обеспечить потребности монархии в электричестве. На этом фоне Саудовская Аравия, наряду с США, выражает заинтересованность и в переходе на водородное топливо, однако основным способом его добычи является электролиз, энергию для которого можно получить лишь одним из способов, указанных выше. И роль нефтяной отрасли в этой сфере по-прежнему вне конкуренции: стоимость «зеленого водорода» пока вчетверо превышает цену обычного, который производят за счет работы дизельных электростанций.