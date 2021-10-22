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Спецпредставитель президента США по вопросам климата посетит Саудовскую Аравию
Весь мир
Спецпредставитель президента США по вопросам климата посетит Саудовскую Аравию
flickr.com  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 21 октября. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри на следующей неделе отправится в Эр-Рияд для встречи со своими саудовскими коллегами и крупными предпринимателями королевства. Основной темой переговоров станут пути разрешения климатического кризиса. Визит состоится незадолго до начала саммита COP26, который пройдет 31 октября в Глазго и будет посвящен вопросам уменьшения выброса вредных веществ и парниковых газов в атмосферу.

В Эр-Рияде Керри примет участие в саммите по «Зеленой инициативе Ближнего Востока» — «расширенной версии» Saudi Green, которую саудовское руководство выдвинуло в марте текущего года. В рамках данной программы королевство планирует в сотрудничестве с другими странами региона осуществить озеленение Аравийского полуострова, противостоять опустыниванию и добиваться снижения влияния жизнедеятельности государств на климат.

В настоящее время Соединенные Штаты и ЕС пытаются добиться участия Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, в глобальной инициативе по сокращению выбросов метана к 2030 году на 30% по сравнению с 2020-м. Участниками программы являются уже более 30 стран, включая Германию, Канаду и Японию. Однако пока остается неясным, подпишет ли подобное соглашение Эр-Рияд, который был ранее обвинен в попытке давления на ученых ООН.

Королевство требовало скорректировать формулировки доклада по климату и приуменьшить влияние от сжигания ископаемого топлива на атмосферу. Поскольку Саудовская Аравия сильно зависит от продажи нефтепродуктов, подобные претензии к ученым расценили как попытки королевства отстоять собственные интересы на мировом рынке.

Тем не менее Эр-Рияд стремится диверсифицировать свою экономику и снизить роль поставок черного золота за рубеж, одновременно повышая объемы экспорта продукции из других сфер, например, промышленной и сельскохозяйственной. Также власти страны стремятся увеличить выработку «чистой энергии» из возобновляемых источников — ветровой и солнечной. Королевство активно инвестирует в разработку соответствующих технологий, уровень развития которых пока недостаточен для того, чтобы в полной мере обеспечить потребности монархии в электричестве. На этом фоне Саудовская Аравия, наряду с США, выражает заинтересованность и в переходе на водородное топливо, однако основным способом его добычи является электролиз, энергию для которого можно получить лишь одним из способов, указанных выше. И роль нефтяной отрасли в этой сфере по-прежнему вне конкуренции: стоимость «зеленого водорода» пока вчетверо превышает цену обычного, который производят за счет работы дизельных электростанций.

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