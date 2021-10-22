Правительство РФ выделит еще 14,5 млрд рублей на компенсации ипотеки многодетным семьям

Москва, 22 октября. Российские власти направят дополнительно 14,5 млрд рублей на компенсации ипотечных платежей многодетным семьям. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что по решению президента правительство помогает многодетным полностью или частично погасить ипотеку. Государственная поддержка распространяется на тех, у кого самый младший ребенок родился после 1 января 2019 года. Сумма материальной помощи составляет 450 тысяч рублей.

По словам Мишустина, дополнительное финансирование этой меры поможет более чем 32 тысячам многодетных семей. Льгота стала одной из самых востребованных мер господдержки, подчеркнул премьер.

«Немало многодетных семей участвуют в этой программе, поэтому в текущем году правительство увеличило объемы ее финансирования по сравнению с прошлым годом более чем в 1,5 раза, практически до 69 млрд рублей», — добавил глава кабмина.

Экономист Андрей Родионов ранее рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» о преимуществах покупки жилья в ипотеку. Он также объяснил, когда брать ипотеку выгоднее, чем снимать квартиру.