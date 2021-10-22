Шоураннер «Дома драконов» Сапочник рассказал об отличии проекта от «Игры престолов»

Лос-Анджелес, 22 октября. Известный британский кинематографист Мигель Сапочник раскрыл некоторые секреты предстоящего сериала «Дом драконов». Шоураннер проекта объяснил, чем приквел будет отличаться от популярного сериала.

Многим поклонникам вселенной писателя-фантаста Джорджа Мартина Сапочник известен как режиссер шести эпизодов, в том числе и легендарной сцены «Битва бастардов». В новом проекте он выступает в качестве одного из продюсеров и рассказал, что вся съемочная команда с уважением относится к оригинальному шоу.

«Мы не пытаемся изобретать велосипед. У «Дома дракона» свой тон, который будет развиваться и проявляться по ходу шоу. Но сначала очень важно отдать дань уважения оригинальному сериалу, который был довольно революционным», — подчеркнул продюсер в интервью изданию The Hollywood Reporter.

По его словам, «Дом драконов» будет стараться дополнить культовый сериал HBO, а не создавать что-то новое. При этом цветовая палитра проекта будет взята с оригинала, но все остальное Сапочник не видит смысла повторять.

«Это что-то иное, и должно быть что-то еще. Это другая команда, другие люди, другой тон. Надеюсь, сериал будет воспринят как нечто другое. Но этот эффект нужно будет заработать, он не появится в одночасье. Надеюсь, фанатам понравится», — выразил надежды собеседник издания.

Ранее в Сети появился первый тизер долгожданного спин-оффа «Игры престолов». Литературной основной для проекта стал первый том книги фантаста Джорджа Мартина «Пламя и кровь».