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Шторм в Финском заливе не повлиял на боеготовность Балтийского флота

  /   Обновлено: 22 октября 2021 15:16
Армия
Шторм в Финском заливе не повлиял на боеготовность Балтийского флота
Пресс-служба Балтийского флота

Санкт-Петербург, 22 октября. Ураганный ветер бушует в финском заливе под Петербургом. Корабли и суда Балтийского флота встретили надвигающийся шторм на штатных местах стоянки.

﻿«По оценке командования, силы флота оказались своевременно подготовлены к удару стихии. Штормовая погода не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота», — говорится в сообщении пресс-службы Балтийского флота.

Отмечается, что корабли в акватории Балтийского моря были заранее оповещены о надвигающемся шторме и возвращены в базу.

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