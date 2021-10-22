Шторм в Финском заливе не повлиял на боеготовность Балтийского флота

Санкт-Петербург, 22 октября. Ураганный ветер бушует в финском заливе под Петербургом. Корабли и суда Балтийского флота встретили надвигающийся шторм на штатных местах стоянки.

﻿«По оценке командования, силы флота оказались своевременно подготовлены к удару стихии. Штормовая погода не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота», — говорится в сообщении пресс-службы Балтийского флота.

Отмечается, что корабли в акватории Балтийского моря были заранее оповещены о надвигающемся шторме и возвращены в базу.