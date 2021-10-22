Сенатор Касаретто рассказал, как в Аргентине отметили День преданности Хуану Перону

Впервые за много лет перонисты в Аргентине озадачили общественное мнение, продемонстрировав неожиданный диссонанс: самую важную для профсоюзного движения дату — так называемый «День преданности» 17 октября — они отпраздновали в разные дни на трех разных площадках.

Вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер сделала это на день раньше, собрав единомышленников в «Музее памяти» Школы механиков ВМС Аргентины (ESMA), где традиционно чествуют жертв военной диктатуры 1978-1983 годов.

Члены молодежной киршнеристской организации «Ла-Кампора» собрались 17 октября на площади перед президентским дворцом. Ожидалось, что туда прибудет президент Альберто Фернандес, но он так и не появился.

И наконец, Всеаргентинская конфедерация труда (CGT) устроила массовую манифестацию в понедельник 18 октября, перекрыв главную транспортную артерию Буэнос-Айреса — Проспект 9 Июля.

Nueva jornada de movilización en Buenos Aires ????????. Ahora la CGT con varios movimentos sociales. Mucha fuerza en las calles entre ayer y hoy. pic.twitter.com/Xeeern9WAb — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) October 18, 2021

«Раздельные» празднования Дня преданности заставили аргентинцев забеспокоиться —правящая коалиция накануне выборов и без того переживает не самый лучший момент. Депутат нижней палаты аргентинского парламента перонист Марсело Касаретто прокомментировал эту ситуацию специальному корреспонденту МФАН в Аргентине.

Пресс-служба Сената Аргентины /

«Не плачь по мне, Аргентина!»

17 октября для аргентинских синдикалистов — очень важная дата: в этот день в 1945 году трудящиеся вышли на улицы Буэнос-Айреса с требованием выпустить из застенков своего лидера, полковника Хуана Доминго Перона. События того дня красочно отражены в американском мюзикле «Эвита» с участием Мадонны. И поскольку тогда аргентинские рабочие добились своего, каждый год 17 октября перонисты празднуют так называемый «День преданности».

Hace 76 años, argentinas y argentinos salieron a las calles en reclamo de la libertad de un coronel que defendió a quienes trabajaban. Ese día marcó un camino de lealtad inquebrantable con el pueblo.



Compañeras y compañeros, celebremos en unidad esta fiesta de la democracia ✌️ pic.twitter.com/BhwWTDbQbl — Alberto Fernández (@alferdez) October 17, 2021

ФАН: То, что в этом году столь важный праздник прошел на разных площадках — и представители власти тоже разделились между ними — говорит о расколе в правящей коалиции?

Марсело Касаретто: Почему же. Это слишком упрощенная трактовка.

Тут надо иметь в виду вот что. Перонизм — изначально массовое профсоюзное движение, которое традиционно включало самые разные партии и организации. Объединявшая их идеологическая составляющая — ценность труда и производство, как ключевой для социума фактор.

Пресс-служба Сената Аргентины /

Основной партией этого движения в 40-х годах прошлого века стала созданная Хуаном Доминго Пероном партия хустисиалистов, название которой образуется от слова «хустисиа» — справедливость. Представители этой партии видели (и видят по сей день) свою функцию в том, чтобы бороться за справедливость и защищать права рабочих.

В правящую коалицию «Общий фронт» входит десять партий и общественных организаций, позиции которых относительно указанных аспектов совпадают — а по некоторым другим могут расходиться. Собственно, в истории Аргентины так оно всегда и было. Например, дискурс президента Фернандеса может немного отличаться от дискурса Кристины де Киршнер, или от дискурса тех, кто сегодня возглавляет Всеаргентинскую федерацию труда.

Пресс-служба Сената Аргентины /

Уважение и справедливость

— Вы перонист? Чей дискурс вам ближе?

— Да. Я член партии хустисиалистов, а по профессии — бухгалтер. Из этого строится платформа, с которой борюсь за справедливость и отстаиваю ценность труда в парламенте Республики Аргентина. Что же касается дискурса — когда в 2019 году я баллотировался в депутаты от провинции Энтрерриос, то оказался в одной связке с Кристиной де Киршнер (она баллотировалась в Сенат) и Альберто Фернандесом — кандидатом в президенты. Делайте выводы.

— Сформулируем немного по-другому: чей именно перонизм на данный момент является самым репрезентативным?

— Самым многочисленным — а потому и самым репрезентативным — перонизм, который сегодня озвучивает Всеаргентинская федерация труда. Но не менее важны различные местные социальные организации, которых сейчас очень много по всей стране.

Пресс-служба Сената Аргентины /

— Чем объяснить, что в этом году празднования «Дня преданности» вдруг разделились? Не секрет, что «Общий фронт» переживает не самые лучшие времена, и логично было бы сплотиться.

— Не обязательно. Важно, что независимо от «уклона» и «версии» все перонисты имели возможность достойно отметить столь важную для нас дату.

Не будем забывать, что практически до сентября вся страна сидела на карантине, который нарушала только оппозиция! Она выходила на митинги — в то время, как законопослушные перонисты соблюдали самоизоляцию. Когда у людей снова появилась возможность поучаствовать в массовых мероприятиях, они, конечно же, этим воспользовались. И чем больше площадок, тем лучше. Например, в моей провинции Энтрарриос ко Дню преданности было приурочено 20 мероприятий.

А что касается «не самых лучших времен» — то это естественные исторические циклы. Все политические движения переживают свои подъемы и спады.

Пресс-служба Сената Аргентины /

— Как вы считаете, почему президент Фернандес проигнорировал выступление «Ла-Кампоры» перед Каса-Росада 17 октября? Организаторы объявили, что он уже вылетел из своей резиденции на вертолете, однако по пути, похоже, передумал...

— Организаций много, а президент один. Если бы он поехал в одно место — другие бы обиделись. Возможно, он в итоге решил никуда не ездить, чтобы в дальнейшем избежать манипуляций.

Федеральное агентство новостей /

— 14 ноября пройдут выборы в парламент. На «генеральной репетиции» в сентябре «Общий фронт» набрал гораздо меньше голосов, чем предполагалось. Каковы ваши прогнозы?

— Мы несомненно улучшим этот результат. Пока что представители коалиции имеют большинство мест в Сенате; в нижней палате их меньше, но, думаю, выборы помогут добрать необходимое количество народных представителей.

— Какую стратегию использует перонизм, чтобы достичь этого результата?

— Уважение к рабочему человеку. Это общий вектор. Уважение и помощь. Чтобы все было по справедливости.