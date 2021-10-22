Потап объяснил, почему бросил первую жену ради Насти Каменских

Киев, 22 октября. Известный рэпер Потап признался, что роман с певицей Настей Каменских начался, когда он был в браке с Ириной Горовой. Артист долгое время не говорил первой супруге об интрижке на стороне, но потом решился на честный разговор.

Ему было тяжело собраться с силами и прийти к супруге, чтобы рассказать ей шокирующую правду о предательстве с его стороны. Но этот день настал. Музыкант перестал скрывать от некогда любимой жены свои измены и решил бросить ее ради новой возлюбленной.

«Не мучай другого человека. Ну, приди, скажи, что у нас не получается. Для меня это было очень сложно, было очень больно. Тогда сердце разбивалось», — сказал 40-летний певец в эфире украинского телевидения.

Певец по прошествии нескольких лет стал осознавать, что сделал правильный шаг. Он счастлив и рад, что когда-то послушался свое сердце.

Потап и Настя Каменских работали в дуэте с 2006 года. Еще на старте их творческого проекта некоторые предполагали, что между артистами романтические отношения. Но музыканты уверяли поклонников, что они просто коллеги. Однако сохранить только рабочие отношения у знаменитостей не получилось. В 2019 году пара поженилась. Настя Каменских прекрасно общается с сыном Потапа от первого брака.