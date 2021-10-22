Лавров сравнил встречу «нормандской четверки» с выступлением «Квартала-95»

Москва, 22 октября. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал встречу представителей внешнеполитических ведомств в «нормандском формате», приведя в пример украинских комиков и артистов.

Лавров согласился с мнением президента РФ Владимира Путина, что требования Украины созвать новый саммит «нормандской четверки» являются неадекватными, ведь Киев не выполняет Минские соглашения. Министр отметил, что украинские соседи хотят доказать свои старания в вопросе Донбасса.

«Даже в известном "Квартале-95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей, они разыгрывали сценарий и удовлетворяли публику. Так вот — публика ожидает выполнения минских договоренностей», — пояснил глава ведомства представителям СМИ.

Ранее Лавров сообщил, что Россия предлагала подключить США к «нормандскому формату» по Донбассу. По его словам, другие участники «четверки» воспротивились этой идее. Категорический отказ пришел как от Франции, так и от Германии, рассказал министр.