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Актер Сергей Жигунов рассказал, как на съемках ему чуть не отрубили голову мачете
Шоу-бизнес
Актер Сергей Жигунов рассказал, как на съемках ему чуть не отрубили голову мачете
Кадр из фильма «Сердца трех»  / 

Съемки в трюковом кино сопряжены с большим риском, поскольку не всегда в опасных моментах артистов заменяют каскадерами. Об этом в беседе с ФАН рассказал актер, кинорежиссер, продюсер Сергей Жигунов.

Артист отметил, что за всю кинокарьеру на его долю выпало немало тяжелых испытаний.

«Я несколько раз получил тяжелые травмы на съемках. Меня ранили в лицо шпагой на «Гардемаринах». Я один раз в кадре упал с лошади в довольно глубокий овраг. Было много мелких травм», — сообщил актер.

Сергей Жигунов также рассказал о случае, когда он и сам того не зная, чуть не погиб на съемочной площадке.

«В «Сердцах трех» есть сцена драки при поисках клада. Я только потом на экране увидел, что каскадер бил меня по голове мачете. Видимо, я недостаточно быстро пригибался. Огромное лезвие в полную силу проходит практически по волосам. Срубило бы мне голову к чертовой матери», — поведал собеседник ФАН.

Актер Сергей Жигунов рассказал, как ему чуть не отрубили голову мачете
instagram.com / @zhigunov_sergey_offical

В завершение он добавил, что каскадеры приходили артистам на помощь не так часто, как принято думать.

«Я часто играл в трюковом кино. Каскадеры использовались только во время крайне сложных трюков, требующих особой технической подготовки, которой у тебя нет. Трюки второй категории сложности, так называемые проскачки, фехтование в основном делали сами. Конечно, те из нас, кто умел фехтовать и ездить на лошади», — подытожил кинорежиссер.

Ранее Сергей Жигунов в беседе с ФАН рассказал об инцидентах на съемках в отечественном кино. В свое время он чуть не задел выстрелом оператора Александра Фукса.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Сергей Жигунов рассказал, как на съемках ему чуть не отрубили голову мачете
кино трюки отечественный кинематограф жигунов
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