Хакеры взломали соцсеть Трампа после объявления о ее предстоящем запуске

Вашингтон, 22 октября. Соцсеть экс-президента США Дональда Трампа подверглась хакерской атаке спустя несколько часов после объявления о ее будущем запуске. Об этом сообщил репортер The Washington Post Дрю Харвелл.

Президент США рассказал, что создает медиагруппу под названием Trump Media & Technology Group, а также социальную сеть. Последнюю взломали хакеры.

Бета-версия TRUTH Social начнет работать в ноябре. Полноценный запуск соцсети назначен на 2022 год. Однако пользователи уже смогли зарегистрироваться.

Дрю Харвелл подчеркнул, что люди смогли получить доступ к еще закрытой соцсети через публичную ссылку. Журналист подтвердил и взлом аккаунта Трампа в TRUTH Social. Хакеры разместили картинку со свиньей на странице экс-президента США.

Решение Дональда Трампа о том, где разместить серверы своей соцсети, станет очень показательным, заявил ранее маркетолог Николай Григорьев. Эксперт прокомментировал новость о создании соцсети бывшего президента.