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Больницы в США сообщили о недостатке лекарств
Весь мир
Больницы в США сообщили о недостатке лекарств
pxfuel.com  / 

Вашингтон, 22 октября. В больницах США наблюдается дефицит сотен наименований лекарств. Не хватает препаратов, которые лечат, в том числе и от COVID-19, сообщает CBS News.

О нехватке лекарств рассказали в медицинском центре Университета Вирджинии. Одним из примеров является препарат тоцилизумаб, используемый при лечении как от рака, так и от COVID-19. Его недостаточно для всех пациентов. И в списке больше сотни подобных лекарств.

«Что произойдет, если у нас это закончится, пациенты не смогут получить важную химиотерапию, а без нее они могут умереть», — рассказал менеджер одной из аптек Брайан Шпельхоф.

В настоящее время Министерства здравоохранения и социальных служб США FDA перечисляет 109 лекарств, которые находятся я в дефиците на национальном уровне. По данным Американского общества фармацевтов, системе здравоохранения не хватает в первую очередь препаратов, используемых при лечении онкологических и сердечных заболеваний, а также ряда антибиотиков.

По данным СМИ, дефицит связан с пандемией COVID-19 и различными торговыми ограничениями. Больницы вынуждены менять лекарства на аналогичные, уменьшать дозировку и в самых крайних случаях отказывать пациентам в приеме препаратов.

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