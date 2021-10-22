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Глава МИД ЦАР опровергла слова французского коллеги о российских инструкторах
Весь мир
Глава МИД ЦАР опровергла слова французского коллеги о российских инструкторах
facebook.com  /  @maecentrafrique

Банги, 22 октября. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон раскритиковала выступление главы внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриана.

«Заявления моего французского коллеги абсолютно неприемлемы, потому что они лживые и не соответствуют действительности, происходящей в ЦАР», — заявила Байпо-Темон в интервью каналу TV5 Monde.

Политик сообщила, что слова Ле Дриана о российских специалистах не соответствуют действительности. Чиновник Пятой республики в эфире телеканала France 5 обвинил инструкторов в дестабилизации обстановки на территории ЦАР.

«Россияне не спекулировали властью. Мой коллега говорит о «наемниках», и я хотела бы, чтобы он, для начала, предоставил нам доказательство своих слов. Мы получили от России опыт и знания.

По результатам миссии составлен доклад с рекомендациями, и на основе этого материала мы пересмотрим работу таможни. Министр бюджета и финансов должен учесть эти данные, чтобы увеличить доходы государства», — сообщила руководитель МИД ЦАР.

Глава МИД ЦАР опровергла слова французского коллеги о российских инструкторах
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Байпо-Темон напомнила главе французского внешнеполитического ведомства о преступлениях военнослужащих Пятой республики в рамках военной операции «Сангарис». Солдатов уличили в нарушении прав человека, а также во многочисленных изнасилованиях несовершеннолетних.

«В последнее время присутствует какое-то желание со стороны моего коллеги «инфантилизировать» ЦАР. Есть определенные угрозы в адрес республики. Как минимум заявления президента Макрона, который обвинил Фостен-Арканжа Туадера в том, что тот находится в «заложниках» у так называемых «наемников» или российского присутствия в целом, что абсолютно неверно. Я считаю, что ЦАР является автономной, независимой и суверенной страной, которая имеет право обращаться к партнерам, которых выбирает сама», — заявила Байпо-Темон.

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера поблагодарил Россию и Руанду за помощь в борьбе с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

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