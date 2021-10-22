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Минэнерго сообщило о массовых отключениях электричества в ряде регионов из-за непогоды

  /   Обновлено: 22 октября 2021 15:06
Происшествия
Минэнерго сообщило о массовых отключениях электричества в ряде регионов из-за непогоды
pixabay.com

Москва, 22 октября. Массовые отключения электроэнергии наблюдаются в некоторых регионах России из-за неблагоприятных погодных условий, сообщило Минэнерго РФ.

Как уточняется в сообщении, речь идет о Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Энергетики Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов переведены в режим повышенной готовности.

Накануне вечером в северо-западных регионах России начал усиливаться ветер. Сперва стихия охватила Калининградскую область и вскоре добралась до Санкт-Петербурга. Причиной непогоды стал атлантический циклон «Хендрик».

На этой неделе Южная Осетия оказалась полностью обесточена. По предварительным данным, подача электричества была прекращена из-за аварии в районе Зарамага.

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