Минэнерго сообщило о массовых отключениях электричества в ряде регионов из-за непогоды

Москва, 22 октября. Массовые отключения электроэнергии наблюдаются в некоторых регионах России из-за неблагоприятных погодных условий, сообщило Минэнерго РФ.

Как уточняется в сообщении, речь идет о Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Энергетики Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов переведены в режим повышенной готовности.

Накануне вечером в северо-западных регионах России начал усиливаться ветер. Сперва стихия охватила Калининградскую область и вскоре добралась до Санкт-Петербурга. Причиной непогоды стал атлантический циклон «Хендрик».

На этой неделе Южная Осетия оказалась полностью обесточена. По предварительным данным, подача электричества была прекращена из-за аварии в районе Зарамага.