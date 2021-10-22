Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 18:55
18:53
Происшествия
Упавшие со стены Кремля строительные леса увезли с Красной площади
18:52
Общество
Ученые Москвы и Петербурга решили объединиться для решения водных проблем Крыма
18:52
Общество
Один боевой патрон был в оружии, из которого Алек Болдуин случайно убил оператора
18:51
Происшествия
Заключенных во Владимире оштрафовали за свастику на татуировках
18:50
Экономика
Центробанк исключил допуск биткоин-ETF к торговле на российской бирже
18:50
Политика
Депутат Федоров и историк Жуков считают, что заявление министра обороны ФРГ сделано в интересах США
18:49
Спорт
«Лион» сохраняет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну
18:44
Происшествия
СК возбудил дело по факту хищения 800 тыс. рублей при ремонте дорог в Краснодаре
18:43
Политика
Читатели Die Zeit: Европа забила гол в свои ворота в «газовой войне» с Россией
18:42
Наука
Рогозин опроверг информацию о сгоревшем над США российском спутнике «Космос-2551»
Все новости

«ФАН повсюду»: что происходит в системе образования США
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в системе образования США
Global Look Press  /  Pool via CNP / Bill Bachmann

Национальная ассоциация школьных комитетов США опубликовала открытое письмо к президенту Джо Байдену с просьбой использовать против консервативно настроенных американских родителей «Патриотический акт». Фактически предложено приравнять к «внутренним террористам» граждан, которые выступают против насаждения их детям критической расовой теории в школах. 

С чего все началось, что предполагает «Патриотический акт» и как на письмо Национальной ассоциации школьных комитетов отреагировали в различных штатах, обсуждаем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Конфликт учителя и трансгендеров в городском округе Луден.

Что предполагает критическая расовая теория?

Трансгендеры в школьном спорте США.

Что такое «Патриотический акт»?

Как отреагировали республиканские штаты?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что происходит в системе образования США
сша байден образование американский номер
Комментировать