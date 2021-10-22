«ФАН повсюду»: что происходит в системе образования США

Национальная ассоциация школьных комитетов США опубликовала открытое письмо к президенту Джо Байдену с просьбой использовать против консервативно настроенных американских родителей «Патриотический акт». Фактически предложено приравнять к «внутренним террористам» граждан, которые выступают против насаждения их детям критической расовой теории в школах.

С чего все началось, что предполагает «Патриотический акт» и как на письмо Национальной ассоциации школьных комитетов отреагировали в различных штатах, обсуждаем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».

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В выпуске:

Конфликт учителя и трансгендеров в городском округе Луден.

Что предполагает критическая расовая теория?

Трансгендеры в школьном спорте США.

Что такое «Патриотический акт»?

Как отреагировали республиканские штаты?

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