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Десятки суданцев получили ранения в ходе демонстраций 21 октября
Весь мир
Десятки суданцев получили ранения в ходе демонстраций 21 октября
Prt Scr youtube.com  /  AFP news agency

Хартум, 22 октября. Более 35 человек получили ранения различной степени тяжести во время массовых демонстраций в столице Судана Хартуме, приуроченных к годовщине революции 21 октября 1964 года.

Среди пострадавших несколько полицейских и один журналист. Министерство внутренних дел республики заявило, что ряд его сотрудников в результате столкновения с протестующими в Омдурмане получили травмы, в том числе двое — из огнестрельного оружия.

Согласно информации МВД, группа молодых людей призывала прохожих присоединиться к массовым шествиям «ради осуществления своих законных прав, гарантированных Конституционным документом». Однако ближе к вечеру активисты перешли от мирных способов организации митинга и атаковали сотрудников служб безопасности, охранявших здание Законодательного совета, шквалом камней, слезоточивым газом и баллонами с зажигательной смесью.

Данные действия вынудили полицейских применить силу против демонстрантов и использовать законные средства для их разгона. Однако молодые люди не остановились и напали на один из автомобилей, перевозящих солдат. Демонстранты разграбили транспортное средство и подожгли его.

«В результате всех инцидентов несколько полицейских получили ранения, в том числе огнестрельные», — добавлено в пресс-релизе МВД.

Со своей стороны, министерство здравоохранения штата Хартум объявило, что в четверг в медицинские учреждения поступили 35 участников шествий с различными травмами — от удушья до повреждений от баллончиков со слезоточивым газом, резиновых пуль и боевых патронов. Согласно заявлению, минздрав заранее подготовился к возможным последствиям митингов, поэтому всем пострадавшим оказана своевременная помощь. С данной целью в городе оборудованы специальные мобильные и стационарные центры.

Кроме того, в ходе разгона демонстраций у здания парламента серьезное ранение в голову получил журналист местной газеты Al Democrati Ахмед Хамдан. Об этом сообщили в издательстве, где он работает. Ему вовремя оказали необходимую помощь в одном из травмпунктов Омдурмана, и сейчас его состояние стабильно.

Массовые шествия в Хартуме продолжались пять дней подряд и достигли своего пика 21 октября. Люди вышли на улицы, устав от неопределенности политического будущего страны и от продолжающегося экономического кризиса.

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