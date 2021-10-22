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Путин поздравил гимнастку Ангелину Мельникову с победой на ЧМ в Японии
Спорт
Путин поздравил гимнастку Ангелину Мельникову с победой на ЧМ в Японии
Global Look Press  /  YUTAKA/AFLO

Москва, 22 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил гимнастку Ангелину Мельникову, которая завоевала золотую награду в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Японии. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

Глава государства поздравил российскую спортсменку с триумфом и отметил, что победа в финале личного многоборья — это достойная награда за трудолюбие и профессионализм.

«Вы оправдали ожидания своих тренеров и наставников, коллег по сборной и болельщиков и по праву заняли высшую ступень пьедестала почета. Желаю вам новых свершений и всего самого доброго», — следует из телеграммы.

Мельникова победила на первенстве мира в соревнованиях по индивидуальному многоборью. Международный старт проходит в японском городе Китакюсю. На прошедших в Токио ОИ-2020 Мельникова завоевала награду высшей пробы в командных соревнованиях и две бронзовые медали на отдельных снарядах.

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Владимир Путин гимнастика ангелина мельникова
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