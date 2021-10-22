Журналисты Elle рассказали о культовом образе Катрин Денев, который актуален до сих пор

Париж, 22 октября. Почти 60 лет назад свет увидел один из самых романтичных мюзиклов о любви — «Шербурские зонтики». Актеры, сыгравшие в нем, после премьеры проснулись знаменитыми. Главная героиня, которую сыграла Катрин Денев, стала не только мечтой миллионов мужчин и самых топовых кинорежиссеров того времени, но и иконой французского стиля. После выхода ленты на экранах, на Катрин обратили внимание представители «новой волны» кино Марк Аллегре и Андре Юнебель.

В день рождения актрисы авторы журнала Elle вспомнили ее неповторимые, ставшие культовыми образы. Расскажем об одном из них.

Кадр из фильма «Шербургские зонтики» /

На нескольких кадрах фильма Денев предстает в классическом бежевом тренче Burberry, но вот надела она его не так, как герои уличной моды. Героиня Денев по имени Женевьева отказалась завязывать пояс и дополнила силуэт скромными, но красивыми балетками и повязала черную ленту в волосы.

Именно этот наряд раз и навсегда изменил мировую моду. Появился тот самый нежный образ скромницы с оттенком детской непосредственности, разгуливающей по Шербурским улицам. Такие же персонажи позднее стали появляться и в других киноработах. Яркий пример в советском кинематографе — Тося Кислицына в фильме «Девчата», которую блистательно сыграла Надежда Румянцева.

Кадр из фильма «Шербургские зонтики» /

Женевьеве всего 17 лет, и она искренний и открытый персонаж. Режиссеру удалось умело подчеркнуть ее чистоту и наивность при помощи пастельной цветовой гаммы и кукольных силуэтов. Стиль героини Денев после выхода картины стали копировать девушки всего мира. Им очень хотелось быть похожими на нее хоть немного. Интересно, что даже сейчас ставший классическим стиль можно встретить на современных дамах. Актуальность он не потерял.

Ранее Катрин Денев рассказала о своей страсти к петухам и цыплятам.