Минобороны РФ: за неделю разведку у российских границ вели 50 самолетов и БПЛА

Москва, 22 октября. Станции радиолокационного обнаружения за неделю зафиксировали приближение 50 летательных аппаратов иностранных государств к российским границам.

По данным оборонного ведомства РФ, воздушную разведку вдоль границ России вели 36 самолетов-разведчиков и 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что три раза в небо поднимались российские истребители из состава дежурных сил по ПВО, чтобы предотвратить нарушение госграниц. Подчеркивается, что все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем. По имеющейся информации, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что истребители Су-30 ВКС РФ сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над акваторией Черного моря. После смены курса иностранными самолетами российские боевые единицы вернулись на аэродром базирования.