Банк России установил курсы доллара и евро на 23 октября

Москва, 22 октября. Банк России обновил официальные курсы иностранных валют, понизив значения доллара и евро на 23 октября. Соответствующая информация опубликована на сайте Центробанка.

Курс доллара составляет 70,8623 рубля, что на 12,81 копейки ниже предыдущего показателя. Стоимость евро снижена на 14,20 копейки, до 82,4979 рубля.

Тем временем рубль продолжает укрепление к доллару и евро на бирже. По состоянию на 14:31 по московскому времени доллар торгуется по 70,21 рубля. Биржевой курс евро составляет 81,71 рубля.

Совет директоров Банка России ранее принял решение увеличить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Регулятор повышает показатель ключевой ставки в шестой раз подряд за 2021 год.

По мнению аналитика Андрея Маслова, рубль продолжит укрепляться в ближайшее время. Он отметил, что поддержку национальной валюте оказывают рост котировок нефти и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ.