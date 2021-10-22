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Народного артиста Александра Хотченкова госпитализировали в клинику Москвы с тромбозом
Общество
Народного артиста Александра Хотченкова госпитализировали в клинику Москвы с тромбозом
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 22 октября. Известного российского актера Александра Хотченкова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. По предварительным данным народному артисту России диагностировали тромбоз.

75-летнего актера увезли в больницу, где он находится под наблюдением специалистов. Согласно источникам телеканала «360» в экстренных службах, артист попал в больницу с тромбозом нижней конечности. Пока нет никакой информации о его состоянии.

Ранее стало известно о госпитализации известного музыкального продюсера Виктора Началова. Он попал под наблюдение врачей с кашлем и повышенной температурой, ПЦР-тест подтвердил у него коронавирус. Корреспондентам ФАН удалось узнать, что отец покойной исполнительницы Юлии Началовой лежит в обычной палате, но разговаривать ему удается с трудом.

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больница здоровье хотченков
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