Дамаск, 22 октября. Тульская область направила второй за три месяца гуманитарный груз в Сирийскую Арабскую Республику (САР). Груз включает в себя пять тонн продовольствия и антисептиков и будет доставлен в ближневосточную страну военно-транспортным самолетом из состава Воздушно-космических сил РФ.

Предыдущая аналогичная акция состоялась в конце июля текущего года. Тогда туляки направили сирийцам 15 тонн помощи, состоящей из продуктов питания и средств гигиены. В тот раз заместитель губернатора российского региона Вячеслав Федорищев выразил уверенность в том, что жители Тульской области и местные предприятия продолжат поддерживать сирийский народ.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Российская Федерация организует регулярные поставки продуктов первой необходимости в САР с 2015 года. За это время проведено свыше трех тысяч гуманитарных акций (включая регулярную медпомощь российских военных врачей), что помогло более чем 130 тысячам сирийцев. Общая масса доставленных грузов превышает пять тысяч тонн.

Наборы с продовольствием и прочими предметами первой необходимости на самолетах транспортируются из РФ в Сирию, после чего распределяются по сирийским регионам при содействии российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС). Благотворительные акции проводятся в том числе и в районах, захваченных боевиками. Помощь народу САР поступает со всей России.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Кроме того, россияне регулярно разворачивают мобильные медицинские пункты в сирийских городах для предоставления квалифицированной помощи местным жителям. Необходимость данных акций обусловлена масштабными разрушениями инфраструктуры (в т.ч. и больниц), имеющими место в результате продолжающегося военного конфликта на территории республики.