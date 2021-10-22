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Актер Сергей Жигунов рассказал о смертях артистов в отечественном кино

  /   Обновлено: 22 октября 2021 15:44
Шоу-бизнес
Актер Сергей Жигунов рассказал о смертях артистов в отечественном кино
instagram.com  /  @zhigunov_sergey_offical

Металлические фрагменты развалившейся гильзы холостого патрона могут лететь со скоростью пули и быть смертельно опасными. Об этом в беседе с ФАН рассказал актер, кинорежиссер, продюсер Сергей Жигунов, комментируя трагедию в штате Нью-Мексико, где в ходе съемок фильма актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора.

«Я не исключаю, что разорвало металлическую оболочку гильзы и она полетела. Холостой выстрел безопасен только относительно. Я однажды сильно поцарапал очень известного оператора [Александра] Фукса во время съемок на телевидении. В лоб ему залетел несгоревший порох», — сообщил артист.

Сергей Жигунов также рассказал, что именно может произойти, если пиротехника подводит.

«Когда разворачивается гильза холостого патрона, у нее отрываются мелкие фрагменты. Более того, не сгоревший порох может лететь на расстояние 10–12 метров, серьезные травмы наносить. Если развалилась гильза и полетели металлические фрагменты, этим можно убить человека. Возможно, патроны с завода были бракованными», — пояснил собеседник ФАН.

Актер Сергей Жигунов рассказал о смертях артистов в отечественном кино
pixabay.com / White_Bull_Films

В завершение он подчеркнул, что съемки в кино далеко не всегда так просты, как это может казаться со стороны.

«Я недавно вспоминал историю, как на съемках сериала «Графиня де Монсоро» во время драки Саша Домогаров бил каскадера, который защищался древком топора. От удара откололась большая щепка, которая полетела и ранила в лицо члена съемочной группы. Ну как такое можно просчитать? … Все это опасно. Есть же случаи, когда и в нашем кино погибают люди: Андрей Ростоцкий, Евгений Рубанский. Недавно в Ярославле на съемках убили артиста массовки. Во время репетиции боя он получил смертельный удар в лицо», — подытожил актер.

Ранее адвокат Александр Добровинский объяснил, виновен ли Алек Болдуин в трагедии со смертью на съемках фильма. По словам эксперта, уточнять обстоятельства случившегося будут сотрудники страховой компании.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Сергей Жигунов рассказал о смертях артистов в отечественном кино
кино порох жигунов
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