Премьер-министр РФ заявил о расширении программы «Дальневосточной льготной ипотеки»

Москва, 22 октября. Михаил Мишустин объявил об изменении условий «Дальневосточной льготной ипотеки».

«Дальневосточная льготная ипотека» начнет работать в сегменте вторичной недвижимости, о чем указал председатель правительства во время заседания кабмина.

Проект стал функционировать в России еще в 2019 году. Первоначально программа предназначалась для оформления займов всего под 2% годовых с целью приобретения жилья, которое территориально располагается в Дальневосточном федеральном округе. Льготная ипотека в ДФО была создана, чтобы улучшить жилищные условия в регионе, а также ускорить развитие и модернизацию строительной сферы в восточной части Российской Федерации.

Глава государства Владимир Путин в начале октября поручил проработать вопрос распространения условий указанной программы на работников медицинской отрасли и образования.