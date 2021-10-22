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Премьер-министр РФ заявил о расширении программы «Дальневосточной льготной ипотеки»
Экономика
Премьер-министр РФ заявил о расширении программы «Дальневосточной льготной ипотеки»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 октября. Михаил Мишустин объявил об изменении условий «Дальневосточной льготной ипотеки».

«Дальневосточная льготная ипотека» начнет работать в сегменте вторичной недвижимости, о чем указал председатель правительства во время заседания кабмина.

Проект стал функционировать в России еще в 2019 году. Первоначально программа предназначалась для оформления займов всего под 2% годовых с целью приобретения жилья, которое территориально располагается в Дальневосточном федеральном округе. Льготная ипотека в ДФО была создана, чтобы улучшить жилищные условия в регионе, а также ускорить развитие и модернизацию строительной сферы в восточной части Российской Федерации.

Глава государства Владимир Путин в начале октября поручил проработать вопрос распространения условий указанной программы на работников медицинской отрасли и образования.

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мишустин недвижимость вторичное жилье дальневосточная льготная ипотека
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