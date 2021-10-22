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Столтенберг: России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО
Политика
Столтенберг: России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Брюссель, 22 октября. Россия не должна опасаться принятия Украины в Североатлантический альянс, потому что это оборонительный союз, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе генсек организации отметил, что у России нет повода для беспокойства. По его словам, в любом случае решение о вступлении в военный блок будет принимать Украина и 30 государств Альянса.

«Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина — это независимое и суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития», – заявил Столтенберг.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу для России. По его словам, Альянс обманул Москву, когда говорил о нерасширении военного блока на восток.

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