Ковров, 22 октября. Памятную доску первому командиру отдела «Смерш» 1-й танковой армии Виктору Филиппову открыли в городе Коврове Владимирской области.

Сообщается, что открытие знака состоялось на территории 467-го окружного учебного центра Западного военного округа. В торжественной церемонии принял участие военный комиссар Владимирской области генерал-майор Олег Кувшинов.

«Гвардии полковник Филиппов прошел очень длинный и неимоверно трудный боевой путь. С начала Великой Отечественной войны и до самого ее победного конца участвовал в боях. Неоднократно бывал в окружениях, но, благодаря мужеству и смелости, сумел сохранить подчиненный личный состав», — заявил он.

Ранее сообщалось, что выставочная экспозиция книг, которые были украдены немецко-фашистскими оккупантами во времена Великой Отечественной войны, открылась в Воронежском государственном университете. Кроме этого, Киев решил переименовать ВОВ, чтобы не подыгрывать «российской пропаганде», передает «Царьград».