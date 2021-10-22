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Открытие памятной доски командиру отряда «Смерш» Виктору Филиппову состоялось в Коврове
Армия
Открытие памятной доски командиру отряда «Смерш» Виктору Филиппову состоялось в Коврове
Википедия  /  Ilya Kopalin (director) - https://archive.org/details/MoscowStrikesBack

Ковров, 22 октября. Памятную доску первому командиру отдела «Смерш» 1-й танковой армии Виктору Филиппову открыли в городе Коврове Владимирской области.

Сообщается, что открытие знака состоялось на территории 467-го окружного учебного центра Западного военного округа. В торжественной церемонии принял участие военный комиссар Владимирской области генерал-майор Олег Кувшинов.

«Гвардии полковник Филиппов прошел очень длинный и неимоверно трудный боевой путь. С начала Великой Отечественной войны и до самого ее победного конца участвовал в боях. Неоднократно бывал в окружениях, но, благодаря мужеству и смелости, сумел сохранить подчиненный личный состав», — заявил он.

Ранее сообщалось, что выставочная экспозиция книг, которые были украдены немецко-фашистскими оккупантами во времена Великой Отечественной войны, открылась в Воронежском государственном университете. Кроме этого, Киев решил переименовать ВОВ, чтобы не подыгрывать «российской пропаганде», передает «Царьград».

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