Глава Суверенного совета Судана получил приглашение на Парижскую конференцию по Ливии

Хартум, 22 октября. Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан получил официальное приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона стать участником Парижской конференции по Ливии, запланированной на 12 ноября.

Это произошло во время его встречи в Хартуме с послом Парижа Раджой Раби. В ходе разговора Аль-Бурхан высоко оценил усилия европейской страны по поддержке перехода к демократии в Судане, в частности, организацию и созыв международной конференции доноров, состоявшейся в мае 2021 года в столице Франции.

В свою очередь, посол Раджа Раби в заявлении для прессы по итогам встречи подчеркнула необходимость продолжения и развития совместного сотрудничества между двумя государствами, сославшись на прошедшую в текущем месяце конференцию по стратегическому партнерству. Она подтвердила, что Париж неизменно поддерживает процесс мира и стабильности в Судане и надеется, что восточноафриканская республика с успехом преодолеет этот сложный переходный этап.

В конце июня Международный валютный фонд одобрил крупнейшее в рамках инициативы HIPC списание внешнего долга Хартума в размере 23,5 млрд долларов. Месяцем ранее в ходе встречи доноров Судан также освободился от значительной суммы своих обязательств перед другими странами. Франция, в частности, объявила о прощении всей задолженности африканского государства, оцениваемой в 5 млрд.