FIVB выступила с заявлением о казни волейболистки сборной Афганистана

Кабул, 22 октября. Международная федерация волейбола (FIVB) изучает данные о казни волейболистки женской молодежной сборной Афганистана Махджубин Хакими членами «Талибана»1 (организация запрещена на территории РФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIVB.

В заявлении организации подчеркнули, что FIVB «шокирована и потрясена сообщениями в прессе об убийстве Махджубин Хакими».

«Стоит отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения касательно точных деталей», — передает агентство слова представителей организации.

В FIVB подчеркнули, что осуждают любые формы насилия, направленные против других людей, в особенности против здоровых, молодых и выдающихся спортсменов.

Ранее газета Independent Persian сообщила, что волейболистка Хакими была убита талибами в столице Афганистана. Эту информацию изданию подтвердил один из наставников молодежной сборной страны. По его словам, девушку обезглавили в начале текущего месяца.

В конце сентября 2021 года талибы публично казнили четырех афганцев. Смертный приговор был исполнен через повешение в присутствии большого количества граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.