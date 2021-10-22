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Экономика
ЦБ РФ сообщил о возможном повышении ключевой ставки до 8,5% в декабре
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ЦБ: годовая инфляция в России увеличилась до 7,8%
Экономика
ЦБ: годовая инфляция в России увеличилась до 7,8%
Global Look Press  /  Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Москва, 22 октября. Годовая инфляция в России по состоянию на 18 октября увеличилась до 7,8%, следует из оценки Центробанка РФ. Регулятор ожидает инфляцию по итогам текущего года в интервале 7,4-7,9%.

Банк России ранее принял решение повысить ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5% годовых. Кроме того, ЦБ не исключил дальнейшую корректировку показателя на ближайших заседаниях.

Вслед за увеличением ставки доллар на торгах Московской биржи продемонстрировал падение: впервые с июня 2020 года американская валюта опустилась ниже 70 рублей за денежную единицу. Биржевой курс евро к рублю также показывает негативную динамику, опустившись до 82 рублей. Тенденция на падение иностранных валют по-прежнему сохраняется.

Утренняя торговая сессия для доллара была более удачной. Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 28,5 копейки и составил 71,38 рубля.

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банк россии доллар инфляция ключевая ставка
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