Экономист Ткаченко сравнил со смертельной инъекцией предложение Эрдогана о ликвидации ООН

Санкт-Петербург, 22 октября. Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о реформе или полной ликвидации Организации Объединенных Наций — это настоящая смертельная инъекция. С таким заявлением выступил авторитетный ученый, доктор экономических наук и профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

В рамках конференции пресс-центра Медиагруппы «Патриот» экономист проанализировал выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 21 октября. Эксперт поддержал точку зрения главы государства, утверждающего, что глобальная система международных отношений находится в состоянии кризиса и вошла в «эпоху перемен». Позиция Российской Федерации в этом процессе — сугубо научная, подчеркнул Ткаченко.

«Мы вошли в период после холодной войны, и как этот новый период будет выглядеть пока мало кто понимает. Но мы находимся в середине транзита и называем этот период «периодом встряски». Трудно предположить, куда развернется международная система, но она точно будет более демократичной. Мы в этом вопросе занимаем научную позицию: рассматриваем текущую систему как переходную, в которой старые системы не подходят», — объяснил профессор СПбГУ.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В этом контексте представители прессы задали Ткаченко вопрос: насколько реалистичен сценарий, при котором мировое сообщество последует совету президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и решится ликвидировать ООН или резко расширить состав Совета Безопасности? Эксперт предрек крах всей глобальной системы международных отношений, если страны мира все же согласятся принять смертельную инъекцию турецкого лидера.

«Это будет смертельной инъекцией — отказаться от права вето или существенно расширить число (членов Совета Безопасности ООН. — Прим. ФАН). Тут все как в хирургии. И поэтому очевидно, что Россия относится негативно к этому предложению. Нынешняя система обеспечивает управляемость, а какой будет новая система — пока непонятно. Но есть понимание того, что нужно что-то менять, и отношение к идее Эрдогана — скептическое», — констатировал ученый.

Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о реформе системы международных отношений и ликвидации ООН или пересмотре формата ее работы вызвало широкий международный резонанс. Российский лидер Владимир Путин согласен с тем, что мировая дипломатия находится в кризисном положении, однако устремлений Эрдогана не разделяет, что и дал понять на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».