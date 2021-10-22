Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 15:54
15:54
Общество
Блогер из Москвы с помощью подписчиков купила квартиру живущей в бочке пенсионерке
15:53
Общество
Власти Дагестана ожидают рост турпотока еще минимум 10 лет
15:51
Общество
Суд оштрафовал директора «Новосибирскавтодора» на 500 тысяч рублей за дачу взятки
15:49
Политика
МИД Узбекистана назвал недопустимым размещение ВС США в стране
15:49
Общество
Набиуллина надела брошь с луком и стрелой на пресс-конференцию по ключевой ставке
15:47
Общество
Гинеколог Апсалямова назвала пять анализов, которые необходимо сдать перед свадьбой
15:42
Шоу-бизнес
Актер Сергей Жигунов рассказал о смертях артистов в отечественном кино
15:42
Происшествия
Разрушение зубца кремлевской стены из-за ураганного ветра сняли на видео
15:41
Политика
В Молдавии ввели режим ЧП на 30 дней из-за дефицита газа
15:39
Экономика
ЦБ РФ сообщил о возможном повышении ключевой ставки до 8,5% в декабре
Все новости

Экономист Ткаченко сравнил со смертельной инъекцией предложение Эрдогана о ликвидации ООН

  /   Обновлено: 22 октября 2021 14:20
Политика
Экономист Ткаченко сравнил со смертельной инъекцией предложение Эрдогана о ликвидации ООН
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 22 октября. Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о реформе или полной ликвидации Организации Объединенных Наций — это настоящая смертельная инъекция. С таким заявлением выступил авторитетный ученый, доктор экономических наук и профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

В рамках конференции пресс-центра Медиагруппы «Патриот» экономист проанализировал выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 21 октября. Эксперт поддержал точку зрения главы государства, утверждающего, что глобальная система международных отношений находится в состоянии кризиса и вошла в «эпоху перемен». Позиция Российской Федерации в этом процессе — сугубо научная, подчеркнул Ткаченко.

«Мы вошли в период после холодной войны, и как этот новый период будет выглядеть пока мало кто понимает. Но мы находимся в середине транзита и называем этот период «периодом встряски». Трудно предположить, куда развернется международная система, но она точно будет более демократичной. Мы в этом вопросе занимаем научную позицию: рассматриваем текущую систему как переходную, в которой старые системы не подходят», — объяснил профессор СПбГУ.

Экономист Ткаченко сравнил со смертельной инъекцией предложение Эрдогана о ликвидации ООН
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В этом контексте представители прессы задали Ткаченко вопрос: насколько реалистичен сценарий, при котором мировое сообщество последует совету президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и решится ликвидировать ООН или резко расширить состав Совета Безопасности? Эксперт предрек крах всей глобальной системы международных отношений, если страны мира все же согласятся принять смертельную инъекцию турецкого лидера.

«Это будет смертельной инъекцией — отказаться от права вето или существенно расширить число (членов Совета Безопасности ООН. — Прим. ФАН). Тут все как в хирургии. И поэтому очевидно, что Россия относится негативно к этому предложению. Нынешняя система обеспечивает управляемость, а какой будет новая система — пока непонятно. Но есть понимание того, что нужно что-то менять, и отношение к идее Эрдогана — скептическое», — констатировал ученый.

Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о реформе системы международных отношений и ликвидации ООН или пересмотре формата ее работы вызвало широкий международный резонанс. Российский лидер Владимир Путин согласен с тем, что мировая дипломатия находится в кризисном положении, однако устремлений Эрдогана не разделяет, что и дал понять на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экономист Ткаченко сравнил со смертельной инъекцией предложение Эрдогана о ликвидации ООН
путин россия турция оон эрдоган совбез оон реформа кризис ликвидация дипломатия международные отношения пресс-центр валдайский клуб станислав ткаченко медиагруппа патриот
Комментировать