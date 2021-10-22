NetEasе: попытка развязать войну с Россией обернется для НАТО катастрофой

Пекин, 22 октября. Россия в случае войны с НАТО не оставит оппонентам шансов на победу, попытка противостоять российским войскам может обернуться для западных военных настоящей катастрофой.

Такими выводами поделились военные аналитики китайского издания NetEasе. По их словам, сегодня риск открытой военной конфронтации между РФ и НАТО очень высок, потому что отношения между сторонами находятся в самом плохом состоянии с момента окончания холодной войны. Отмечается, что не так давно был смоделирован сценарий возможной войны между Москвой и Вашингтоном, исход которой шокировал мировую общественность, передает «ПолитРоссия».

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам экспертов, в западных регионах РФ развернута мощнейшая бронетанковая группировка, а также создана глубокоэшелонированная система ПВО, которая может бороться с любыми воздушными угрозами. Аналитики отмечают, что в случае войны российские войска без труда прорвутся через восточную линию обороны НАТО.

«Россия перережет логистическое сообщение между Польшей, Прибалтикой и остальными членами Альянса. Таким образом НАТО будет разорвано на две части», — добавили эксперты.

В Китае подчеркивают, что США регулярно поставляют оружие странам на восточном фланге НАТО, но даже эта поддержка не спасет их от поражения и не сможет изменить баланс сил в регионе.

Ранее «Царьград» писал, что Альянс хочет превратить в арену военной конфронтации Черное море. Некоторые политологи считают, что России пора перестать вести себя «по-джентельменски» с оппонентами.